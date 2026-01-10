Procuraduría urge a Nueva EPS adoptar medidas para garantizar atención oportuna e integral a los usuarios; Petro se ponuncia

–Debido al incremento de quejas por fallas en la prestación del servicio, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Nueva EPS para que adopte un plan de contingencia inmediato para que se garantice la atención oportuna e integral de los usuarios haciendo especial énfasis en la problemática asociada a la disponibilidad y entrega de medicamentos.

A este llamado, el presidente Gustavo Petro, respondió en su cuenta en X que la contingencia es que se la procuraduría haga cumplir el fallo judicial que prohíbe embargar los recursos de la salud. El primer mandatario advierte que «ya han embargado dos billones de pesos, y por eso están es literalmente, impidiendo la salud de la gente, por codicia».

«La orden a la superintendencia es actuar de inmediato», concluye el jefe del Estado.

La Procuraduría en su informe señaló que en mesa de seguimiento adelantada este 8 de enero, la delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social requirió a los funcionarios continuar trabajando en el modelo de ajuste estructural y las alternativas de solución ante la problemática de disponibilidad y suficiencia de los recursos.

Asimismo, el Ministerio Público adelanta acciones conjuntas, para el manejo de los embargos y de la población de las cohortes de alto costo, a partir de la información recolectada en la visita administrativa adelantada en el mes de junio de 2025 y sus mesas de seguimiento mensuales en las que se recolecta y mantiene información actualizada de los componentes técnicos, jurídicos y financieros.

De la misma manera, la autoridad disciplinaria solicitó un plan de choque para las atenciones de pacientes de alto costo, críticos, con VIH y enfermedades huérfanas.