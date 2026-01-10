Desarticulan red dedicada a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

–La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés), capturó a cuatro integrantes de una red dedicada a la producción, distribución y almacenamiento de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes.

Dos de los señalados involucrados fueron ubicados en Bogotá. Se trata de una mujer que habría transmitido por una aplicación virtual los vejámenes sexuales a los que eran sometidas sus dos hijas, de 4 y 9 años, a cambio de pagos que realizaba un contacto residente en Estados Unidos, los cuales oscilaban entre los 600 y 2.000 dólares. Asimismo, está una niñera señalada de abusar de dos niños que cuidaba, de 2 y 8 años, realizar videos de las agresiones y posteriormente compartirlos.

De otra parte, en Medellín (Antioquia) fue identificada una adulta mayor que presuntamente explotaba sexualmente a su nieta de 15 años, la obligaba a sostener relaciones íntimas con adultos y grabarlas a cambio de dinero.

Finalmente, en Ibagué (Tolima) quedó en evidencia Albeiro Martínez Quevedo, quien sería el responsable de obtener, acopiar y distribuir por sistemas de mensajería instantánea material explícito de niños, niñas y adolescentes, entre marzo y junio de 2025.

Durante las diligencias de captura de estas cuatro personas se incautaron equipos electrónicos que contenían videos y fotografías que dan cuenta de las actividades de tipo sexual contra varios menores de edad.

En ese sentido, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.