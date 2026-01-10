    • Nacional

    Duro golpe a la mineria ilegal en el Chocó: Fuerza pública destruye 36 unidades de explotación del clan del golfo

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En una operación conjunta, el Ejército y la Policía asestaron un contundente golpe a la minería ilegal en el Chocó con la destrucción de 36 unidades de producción minera, afectando las economías ilícitas de la estructura Jhon Fredy Orejuela, con pérdidas cercanas a los 900 millones de pesos maquinaria, evitando la extracción de 4.000 gramos de oro, que representaban ganancias ilegales cercanas a los 2.000 millones de pesos mensuales.

    La acción, desarrollada en zonas rurales de Quibdó y Carmen de Atrato, permitió la inutilización de 9 dragas tipo buzo y 27 motores, «reafirmando el compromiso de las Fuerzas con la protección del medio ambiente, la seguridad y el bienestar de las comunidades del Chocó», según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

    Ariel Cabrera
