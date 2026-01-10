Ecuador: Grupo armado irrumpe en un partido de fútbol y asesinan a varios jugadores (VIDEO)

–Un video de seguridad difundido en redes sociales muestra un ataque armado ocurrido en Isla Mocolí, Ecuador, donde delincuentes disfrazados con indumentaria militar y portando armas de grueso calibre ingresaron a una cancha de fútbol y abrieron fuego contra las personas que se encontraban jugando, dejando un saldo de tres muertos.

Entre las víctimas mortales figuran Stalin Olivero alias «el marino», cabecilla de la banda delincuencial «los lagartos», considerado un objetivo de alto valor, y pareja sentimental de Micaela Morales, hija del ex arquero Carlos Luis Morales Benítez, apodado «Pestañita», una figura icónica de Barcelona SC y la selección de Ecuador, la «Tri», en los años 90.

Fuertes imágenes registran el momento en que los atacantes llegan al lugar y asesinan a dos de los jugadores en medio de la cancha.

Aquí el momento exacto en que llegan los delincuentes fuertemente armados disfrazados de militares a una cancha de fútbol en la Isla Mocoli y matan a varias personas. https://t.co/tiLiBK2ZKN pic.twitter.com/9RDc9REnL5 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) January 9, 2026

La Isla Mocolí se encuentra en el cantón Samborondón, provincia del Guayas, asentada sobre el río Babahoyo, cerca de Guayaquil, y es conocida por ser una exclusiva zona residencial con urbanizaciones privadas, campos de golf y marinas. (Información RT).