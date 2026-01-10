Filipinas: Colapsa de vertedero de basuras y sepulta decenas de viviendas y personas; hace 29 años ocurrió una emergencia igual en Bogotá por el relleno sanitario Doña Juana

–(Imagen redes sociales). Decenas de personas quedaron sepultadas y al menos doce fueron enviadas a hospitales, al derrumbarse un vertedero de basuras en la ciudad de Cebú, en el centro de Filipinas, que 24 horas antes había sufrido un terremoto.

Alrededor de 50 trabajadores de saneamiento quedaron sepultados bajo los residuos del vertedero de Binaliw, donde trabajaban en ese momento 120 empleados. Se trata de una instalación privada que procesa «mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día» situada en la turística ciudad de Cebú. Según un concejal municipal, los escombros cayeron de una altura equivalente a de 20 pisos.

El alcalde de la ciudad, Nestor Archival, anunció previamente hoy a través de Facebook que el número de muertos había ascendido a cuatro y que otros 12 habían sido trasladados a hospitales. «Las autoridades confirmaron… la detección de señales de vida en zonas específicas, lo que requirió una excavación cuidadosa y continua y el despliegue de una grúa más avanzada de 50 toneladas», declaró Archival.

Los socorristas se enfrentan ahora al riesgo de un nuevo desplome mientras se abren paso entre los escombros, dijo el sábado a la AFP una de ellos, identificada como Jo Reyes. «Las operaciones continúan en este momento. Son continuas. Pero de vez en cuando, el vertedero se mueve, y eso detiene temporalmente la operación», aseguró.

Dave Tumulak, responsable de gestión de desastres en Cebú, dijo a AFP que otros dos cuerpos fueron hallados el sábado, lo que eleva el número de muertos a seis, mientras que 32 personas siguen desaparecidas. «Encontramos otros dos cuerpos, pero no podemos recuperarlos debido a la pesada viga de metal que cayó sobre ellos, así que estamos intentando cortar el metal», declaró.

Lo ocurrido en Filipinas recuerda la emergencia similar ocurrida en Bogotá, la capital colombiana, hace 29 años cuando se derrumbó el relleno sanitario Doña Juana, ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar, al sur de la ciudad. El 28 de septiembre de 1997 el deslizamiento hizo que 1.2 millones de toneladas de basura, casi la mitad de la basura que generaba anualmente la ciudad por aquel entonces, terminaran en la cuenca del río Tunjuelito. Lo que a las 4 de la tarde de ese domingo sonó como una explosión, aunque no se reportaron muertos, tuvo consecuencias catastróficas para los habitantes de la zona, que, hasta el día de hoy, sufren de enfermedades crónicas.

Ello consecuencia de los malos olores y la proliferación de vectores, que afectaron, entre otros, a los barrios San Carlos, San Benito, Rincón de Nuevo Muzú, Bosa, Isla del Sol, Diana Turbay, Santa Lucía, El Tunal, Santa Librada, Casa Blanca, Bochica Sur, Venecia.