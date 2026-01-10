Yeison Jiménez y cuatro integrantes de su grupo musical murieron en accidente de avioneta en el aeropuerto de Paipa, Boyacá, confirma la Aerocivil

–(Foto Instagram). Una avioneta privada en la que viajaban el cantante de música popular Yeison Jiménez y cuatro integrantes de su equipo musical se precipitó a tierra y se incendio en la tarde este sábado tras haber despegado del aeropuerto de Paipa, Boyacá, con rumbo a la ciudad de Medellín. No hubo sobrevivientes; también el piloto de la aeronave pereció.

Jiménez había tenido una presentación la noche anterior en territorio boyacense y viajaba a la capital antioqueña para seguir por vía terrestre hacia el municipio de Marinilla, donde tenía un espectáculo similar este mismo sábado.

En la red social X se publicó un video el que se observa la avioneta emprendiendo su operación de decolaje y segundos después cae, aunque no registra este fatal hecho.

Acabo de ver caer esta avioneta a segundos de haber despegado en el aeropuerto de Paipa Boyacá… ??????… hay humo en el punto donde cayó ??? pic.twitter.com/O2DLGAPlIA — Fabian Corredor (@FabianCorredor) January 10, 2026

En otro vido, captado por uno de los habitantes del lugar que llegó al sitio del choque, se muestra ya a la avioneta envuelta en llamas:

#ATENCIÓN | La Aerocivil confirmó que se presentó un grave accidente aéreo entre Paipa y Duitama: el siniestro implica a una aeronave comercial privada, entre los seis ocupantes se encuentra el cantante de música popular Jeison Jiménez, su mánager y su primo. pic.twitter.com/Jd2udsc5iq — La Fm Pasto (@lafmpasto) January 10, 2026

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, confirmo que en el accidente de la avioneta privada este sábado tras despegar del aeropuerto de Paipa, Boyacá, pereció el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez y cuatro integrantes de su equipo musical.

Señaló que aproximadamente a las 16:11 se produjo el siniestro de la aeronave de matrícula N325FA en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama.

Añade que lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirmó el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave.

Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez, destacó.

La lista oficial de los ocupantes fallecidos es la siguiente:

-Piloto: Capitán Hernando Torres.

-Pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La Aerocivil destacó que el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil activó los protocolos tras recibir la señal de localización de emergencia (ELT). En el punto del accidente se encuentran actualmente trabajando de manera coordinada la Policía Nacional, el equipo de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) de Paipa y diversos organismos de emergencia locales.

Igualmente indicó que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes fue activada y su personal especializado se desplazó hacia la zona para iniciar las labores de recolección de evidencia que permitan determinar las causas exactas del lamentable suceso.

«La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación. Nos unimos en solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor para el país y la industria cultural», concluye el comunicado.

En un primer comunicado, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, estableció que la aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto y cinco pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate, SAR, Aerocivil, de Bogotá, notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el sector del evento.

Agregó que el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro. De manera simultánea, se está coordinando activamente con el equipo SEI de Paipa y los Organismos de Emergencia locales para atender la situación y desarrollar las labores pertinentes, añadió.

Igualmente señaló que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo de investigación.

Yeison Jiménez, cantante y compositor de música popular colombiana, nació en el municipio de Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991 y comenzó su carrera artística a los 7 años. Logró grabar su primer álbum «Con El Corazón – Volumen 1» en 2013. En el año 2021 fue integrante del jurado en el programa musical Yo Me Llamo en su octava temporada del canal Caracol Televisión. Este fue uno de los temas — “Tu Amante” –que lo encumbró en el mundo musical colombiano.