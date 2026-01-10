Nicolás Maduro dice estar «bien» en prisión en EE.UU, según su hijo

–El hijo del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro aseguró que su padre está «bien» en Estados Unidos, donde fue encarcelado y responde a un juicio por narcotráfico, según un video publicado este sábado por un dirigente de su partido.

«Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores'», dijo Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito», al citar a su padre.

«No lo vencieron, él está fuerte», aseguró Maduro Guerra, un diputado oficialista.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados hace una semana por fuerzas estadounidenses en Caracas, se encuentran en una prisión en Nueva York, en espera de ser juzgados por narcotráfico y otros delitos.

Entre tanto, cientos de chavistas se movilizaron este sábado en distintas zonas de Caracas y en varias regiones de Venezuela para exigir a Estados Unidos la liberación y el regreso del exgobernante izquierdista.

Los chavistas marcharon en sectores cercanos al Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela -donde hubo ataques-, en el sur de la capital, donde autoridades locales hicieron un llamado a seguir en la calle y a respaldar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, juramentada el pasado lunes por el Parlamento tras una orden del Tribunal Supremo.

La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez, pidió actuar «estratégicamente» con el fin de «preservar la vida» de Maduro y de Flores, para que regresen a la «patria en el menor tiempo posible».

El viernes, el gobierno de Rodríguez anunció el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con Estados Unidos, orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas», y confirmó la llegada de una delegación de funcionarios del Departamento de Estado al país, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington.

Mientras, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió el sábado a sus ciudadanos que estén en Venezuela que abandonen el país «inmediatamente» debido a que la situación de seguridad es «inestable».

«Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que instalaron retenes y registran los vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos», indicó el Departamento de Estado en una alerta de seguridad. (Información DW).