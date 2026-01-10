Wingo reanudará vuelos a Venezuela el próximo 16 de enero

–La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo anunció este sábado que el próximo 16 de enero reanudará sus operaciones a Venezuela, tras la interrupción por la alerta de seguridad lanzada por Estados Unidos luego de iniciar el despliegue militar en el mar Caribe para frenar el transporte de droga hacia su territorio.

«Wingo informa que reanuda su operación desde Bogotá hacia Caracas a partir del próximo 16 de enero», indica la empresa en un comunicado, añadiendo que «esta decisión se adopta como resultado del monitoreo continuo del entorno operacional

y en coordinación con las autoridades competentes, manteniendo como prioridad los más altos estándares de seguridad, con el fin de garantizar la tranquilidad de sus viajeros y tripulaciones».

Igualmente señala que los pasajeros con tiquetes programados en las fechas impactadas por la suspensión fueron notificados a través de los canales registrados en su reserva y pudieron autogestionar las opciones de protección disponibles.

Wingo indica finalmente que continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo, de la mano de autoridades locales e internacionales, y comunicará oportunamente cualquier actualización a través de sus canales oficiales.

Además de Wingo, suspendieron sus operaciones desde y hacia Venezuela, las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol. Por esto, Nicolás Maduro, todavía en el poder, ordenó revocar la concesión de vuelos, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas en su contra por Estados UNidos.