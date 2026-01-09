MinEnergía afirma que las tarifas eléctricas han bajado más del 16% en todo el país y por encima del 28% en el Caribe Colombiano

–El Ministerio de Minas y Energía? informó este viernes que las tarifas de energía eléctrica en Colombia presentan una reducción sostenida como resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para corregir los incrementos acelerados heredados desde el inicio de la actual administración.

Cuando comenzó este Gobierno, el sector eléctrico registraba una tendencia de aumentos cercanos al 25,9% anual, muy por encima de la variación general de precios y del crecimiento de los ingresos de los hogares.

Este comportamiento impactó de manera directa el presupuesto de las familias colombianas. El costo de la electricidad alcanzo picos máximos por encima de los $1000/kWh (kilovatio-hora) y $1200/kWh a nivel nacional y en el Caribe Colombiano, respectivamente.

A partir de las decisiones regulatorias y de política pública implementadas desde el Ministerio de Minas y Energía, de manera sostenida, desde noviembre de 2024 las tarifas de electricidad han crecido por debajo de la inflación, y en el 2025, ocho de los 12 meses del año presentaron variaciones anuales negativas con reducciones de hasta -4,81%.

Actualmente, el costo promedio de la electricidad en el Caribe colombiano registra valores de $796/kWh en los departamentos atendidos por Air-e (Atlántico, La Guajira y Magdalena), empresa administrada hoy por el Gobierno nacional.

A esto se suma un costo promedio de la electricidad de $879/kWh e?n los departamentos atendidos por Afinia (Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur del Magdalena).

“Recibimos un sector con tarifas desbordadas. Hoy, gracias a decisiones firmes del Gobierno del Cambio, las familias colombianas pagan menos por la luz y cuentan con mayor estabilidad en sus facturas», afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

“La política energética debe servir al bienestar de la gente. Nuestro compromiso es seguir avanzando hacia una justicia tarifaria que garantice un servicio esencial con precios razonables y sostenibles», agregó Palma.

Las reducciones promedio del 28% en el Caribe Colombiano (34% y 22% de reducción entre Air-e y Afinia) y del 16% a nivel nacional, demuestran que las políticas de justicia tarifaria y de transición energética implementadas por la cartera ministerial funcionan.

De hecho, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la tarifa de la luz registró una disminución de -2,54%, incluso por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) del 2025, que se ubicó en 5,10%, según información del DANE revelada el jueves.

Los hogares colombianos deben destinar cada vez menos de sus ingresos para pagar el costo de la energía eléctrica. Desde el inicio del actual Gobierno, la reducción acumulada de la tarifa se traduce en ahorros mensuales promedio entre $30.000 y $70.000 para millones de usuarios residenciales en todo el país.