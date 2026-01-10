Operación Determinación Absoluta: Así neutralizó EE. UU. la defensa aérea rusa de Venezuela; ¿Por qué falló la defensa aérea del régimen?

–«Determinación Absoluta» (en inglés: Operation Absolute Resolve), se denominó la operación militar directa en territorio venezolano por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Y para el éxito de esta fue decisivo neutralizar la defensa aérea de la capital, Caracas.

Nicolás Maduro alardeaba de los sistemas de defensa aérea rusos desplegados en su país durante las disputas verbales con Donald Trump, pocos meses antes de la operación militar estadounidense en Venezuela. Ahora se ha demostrado que fueron ineficaces.

Según el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, más de 150 aeronaves de diversos tipos participaron en la operación en la noche del 3 de enero de 2026.

El historiador militar austriaco Markus Reisner cree que los sistemas rusos tendrían que haber funcionado técnicamente mucho mejor. La estrategia de Estados Unidos se basó en la supresión de la defensa aérea enemiga, los ciberataques contra el sistema de mando, el control de la defensa aérea y «trabajos internos» por parte de los servicios secretos estadounidenses CIA y DIA.

Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), solo entre 2008 y 2014, Rusia suministró a Venezuela varios sistemas de defensa, motivo por el cual, el entonces ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, fue incluso condecorado en 2015 en Venezuela con la Orden al Mérito por la Seguridad Nacional, aunque los datos del SIPRI son incompletos debido a la falta de transparencia.

En realidad, los expertos estiman que Venezuela disponía de más sistemas de defensa aérea rusos de diferente alcance. De hecho, es uno de los sistemas de defensa aérea multicapa más densos de América Latina.

En octubre de 2024, Rusia suministró, según los informes, más sistemas antiaéreos Pantsir, Buk-M2 e Igla-S. «Todas las fuerzas armadas del mundo conocen la potencia del misil Igla-S, y Venezuela tiene al menos 5000», dijo Maduro en octubre de 2025.

«La defensa aérea de Venezuela se basa en sistemas rusos y se combina con un sistema de radar chino para la detección de ataques aéreos. Era la más potente de América Latina, lo que no es de extrañar, ya que la mayoría de los países del continente no temen sufrir ataques aéreos», explica a DW el experto militar ruso Yuri Fiodorov.

Imágenes satelitales de la base militar Fuerte Tiuna del 3 de enero de 2026, en Venezuela.Imágenes satelitales de la base militar Fuerte Tiuna del 3 de enero de 2026, en Venezuela.

¿Que sucedió durante el ataque estadounidense?

La operación militar estadounidense comenzó con un ciberataque que paralizó gran parte del suministro eléctrico de Caracas y permitió que 150 aviones, drones y helicópteros estadounidenses se acercaran a la capital sin ser detectados. Según el Washington Post, para asegurar un corredor, se atacaron seis instalaciones de defensa aérea que debían proteger Caracas. Entre ellas, se encontraban el puerto de La Guaira, la base aérea de La Carlota y la base militar de Fuerte Tiuna.

Además, los expertos militares occidentales afirman que una parte considerable de la defensa aérea no estaba operativa debido a años de mantenimiento deficiente y a la falta de piezas de repuesto, pero también porque Rusia no ha cumplido sus compromisos de reparación y modernización.

En octubre, el Washington Post informó, citando varias fuentes, que Maduro, ante la presencia militar estadounidense en el Caribe, pidió a Rusia y China que reforzaran el Ejército venezolano con misiles, drones, radares y aviones. Pero, según el periódico, tanto el interés como el apoyo de Moscú por Venezuela han disminuido en los últimos años.

La operación estadounidense, que duró unas dos horas, culminó con la captura de Maduro, sin que se produjeran bajas personales entre las fuerzas armadas estadounidenses.

¿Por qué falló la defensa aérea de Venezuela?

Yuri Fiodorov atribuye el fracaso de la defensa aérea venezolana al uso de cazas estadounidenses F-35 y F-22: «Estos aviones de quinta generación son muy difíciles de detectar por radar. Los aviones de quinta generación pueden superar con relativa facilidad la defensa aérea, incluso los sistemas rusos S-400».

El experto militar Daniel Bachmat dijo al periódico The Telegraph que los sistemas de defensa aérea no pueden hacer frente a una combinación de reconocimiento en tiempo real, guerra electrónica y armas de precisión.

Otro problema adicional, según los expertos, fue el terreno montañoso de Caracas. Los sistemas de defensa aérea rusos están diseñados para terrenos llanos, así que los aviones y misiles pudieron volar a baja altura y ocultarse, según The Telegraph.

Para Yuri Fiodorov, la principal razón del fracaso de la defensa aérea venezolana fue un error humano: «No se trata tanto de las capacidades técnicas de uno u otro bando, sino más bien de que las fuerzas armadas venezolanas simplemente se durmieron en los laureles y no esperaban ser atacadas». (Información Sergey Nikitin, DW).