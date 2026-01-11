El cantante de música popular Sebastián Ayala sufrió grave accidente de tránsito horas después de la muerte de Yeison Jiménez

–Este domingo en la mañana el cantante de musica popular Sebastián Ayala sufrió un fuerte accidente de tránsito en la vía que comunica Landázuri, Santander, con San Juanito, Meta. Según lo reportó el propio artista el vehículo en el que se movilizaba se salió de la carretera tras, al parecer, ser impactado por un bus de servicio público.

El siniestro ocurrió un día después del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez junto su equipo musical al precipitarse a tierra la avioneta en la cual viajaba, tras decolar del aeropuerto de Paipa, Boyacá, con rumbo a Medellín.

En un video que publicó en Instagram, Sebastián Ayala indicó: “Nos accidentamos, por la gloria y gracia de Dios estamos bien. Un bus nos sacó de la vía; estamos recopilando información para dar con la parada del bus de servicio público vinculado a la empresa de Brasilia”, precisó.

Y añadió: “Gracias a Dios estamos bien, tenemos dos personas de mi equipo de trabajo hospitalizadas. Gloria a Dios, solo daños materiales”.