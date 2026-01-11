En trágico accidente aéreo fallece el cantante Yeison Jiménez en Boyacá

Por: Carlos Martinez

Durante la tarde de este sábado, las autoridades aeronáuticas confirmaron el accidente de una aeronave que transportaba a seis ocupantes quienes perdieron la vida en el sector comprendido entre Paipa y Duitama en el departamento de Boyacá.

Según la Aeronáutica Civil se trata de una aeronave con matrícula N325FA, en la cual se transportaban seis ocupantes, conformados por el piloto, copiloto y cuatro pasajeros, que tenían como destino la ciudad de Medellín.

A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil informó que “notificó la activación de la señal de localización de emergencia en el sector del evento”.

Organismos de socorro y la Policía Nacional llegaron al lugar del siniestro para atender la situación y desarrollar las labores pertinentes.

Mientras tanto, la Gobernación de Boyacá compartió en un comunicado la identidad de las víctimas que fallecieron junto al artista de música popular.

Ellas fueron: capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el reconocido artista.

Con 34 años, Yeison Jiménez se despidió del mundo musical, sin embargo, deja un amplío legado en la música popular.

Nació en Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991. Y a muy corta edad comenzó a interesarse por la música, esto siendo notado por sus padres, comerciantes de profesión.

Luego de participar en diferentes festivales que premiaban a talento juvenil, ganando varios de ellos, Yeison Jiménez comenzó a componer sus propias canciones a los 13 años, misma edad con la que llegó a Bogotá, donde comenzó a trabajar en la central mayorista de Abastos.

En 2013 lanzó su álbum debut titulado ‘Con el corazón – Volumen 1’, que incluía 18 temas. Esta producción le permitió posicionarse rápidamente en el mercado nacional.

Para 2014, el artista logra consolidarse aún más tras el lanzamiento del tema ‘Por qué la envidia’, con el que aprovechó para dirigirse a todas aquellas personas que no creyeron en su talento. El sencillo hizo parte del álbum ‘Vuelve y me pasa’.

Jiménez, colaboró con distintos artistas del género como Jhonny Rivera, Giovanny Ayala, El Charrito Negro, Jhon Alex Castaño, entre otros.

El intérprete deja una huella en la industria y recuerda que los sueños son posibles si se trabaja duro por ellos.

A su vez, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas se refirió sobre este triste episodio en su cuenta oficial de X

«Lamentamos este hecho e iniciamos ya las investigaciones pertinentes @MinTransporteCo «.