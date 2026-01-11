Ejército destruyó 17 laboratorios coqueros de disidencias de las Farc en el Putumayo

–Las tropas de la Sexta División del Ejército Nacional lograron la ubicación y destrucción de 17 laboratorios de pasta base de coca, un laboratorio de clorhidrato de cocaína y uno de permanganato de potasio, golpeando de manera directa el corazón financiero de la estructura autodenominada comandos de frontera de las disidencias de las Farc en el Putumayo.

Las operaciones se desarrollaron en áreas rurales de los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo, específicamente en las veredas Nuevo Porvenir, Arizona, Teteyé, Montañita, La Cabaña, Villa Fátima, Campo Alegre y Villa Catalina La Torre, zonas estratégicas utilizadas por estas organizaciones para el procesamiento de estupefacientes.

En los primeros días del #2026, nuestros soldados de la @Ejercito_Div6, han destruido 19 laboratorios del narcotráfico, afectando finanzas criminales de los grupos armados organizados en más de 2.000 millones de pesos.#PatriaHonorLealtad#NuestroCompromisoEs??… pic.twitter.com/DTkB1O6cHZ — Mayor General Royer Gómez Herrera (@COMANDANTE_EJC) January 10, 2026

Durante los procedimientos fueron inutilizadas infraestructuras ilegales construidas de manera artesanal, conformadas por pisos de tabla, techos plásticos y canecas de diferentes dimensiones, así como insumos y elementos empleados para la producción de droga, entre ellos pasta base de coca en proceso, galones de gasolina, cal, cemento y diversas herramientas. Todo este material fue avaluado en más de 2000 millones de pesos, lo que representa una afectación directa y significativa a las finanzas criminales.

Estas acciones impactan de manera directa una de las principales fuentes de financiación de la agrupación autodenominada comandos de Frontera que delinque en el departamento del Putumayo. El material incautado y los resultados operacionales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, avanzando en el respectivo proceso de judicialización.

La Sexta División del Ejército Nacional advirtió que las operaciones se ejecutan en estricto cumplimiento de la misión constitucional del Ejército Nacional, con el propósito de proteger a la población civil, preservar la seguridad, fortalecer la estabilidad territorial y contribuir al desarrollo y la tranquilidad de las comunidades.