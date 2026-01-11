El último video grabado por una de las víctimas del fatal accidente aéreo de Yeison Jiménez

–Un video grabado por Weisman Mora, fotógrafo que acompañaba al cantante colombiano Yeison Jiménez, se convirtió en el último registro previo al accidente aéreo ocurrido este sábado 10 de enero en Boyacá, Colombia.

Mora, quien también falleció en el siniestro, publicó un video en sus redes sociales «cerca de tres horas antes» del despegue de la avioneta desde el aeropuerto de Paipa con destino a Medellín.

Sin embargo, en la grabación se aprecia que la aeronave está avanzando por la pista como si procediera a ubicarse sobre la cabecera para decolar. Mora grabó parte de la cabina de mando y, por unos segundos, mostró el rostro del capitán Hernando Torres. En otro fragmento, enfocó el parabrisas, donde se apreciaban gotas de lluvia, y añadió al mensaje «Pa Marinilla», en referencia al municipio antioqueño al que se dirigían tras llegar a Medellín, donde Jiménez tenía prevista una presentación en el marco de las fiestas populares.

Waoooo es cierto que en el tablero estaba ese error y el piloto parece no haberlo leído bien o haber tenido datos erróneos, le pregunté a @ChatGPT por ese imagen y error y esto me dijo ? pic.twitter.com/Iz7rNwjQuR — Mayerleth Ramos (@Mramosri) January 11, 2026

También se publico en la red social X un video que registró la forma como la avioneta, tras despegar del aeropuerto de Paipa, viró en el aire y cayó de nariz sobre el terreno aledaño a la pista. Sin embargo, no se ha establecido su autenticidad.

En el siniestro murieron los seis ocupantes de la avioneta: el piloto y cinco pasajeros, incluido Yeison Jimenez, cuyos restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal en Bogotá. Tras conocerse la tragedia, también resurgieron declaraciones previas del cantante, en las que había relatado que soñó en varias ocasiones que moriría en un accidente aéreo.

El diario El Tiempo de Bogotá publicó el último video con vida de Yeison Jiménez y sus músicos. Fue grabado en un local de venta de quesos en el municipio de Belén, también Boyacá, cuando regresaba de Málaga, Santander, donde se había presentado la noche anterior.

??EL TIEMPO conoció uno de los últimos videos con vida de Yeison Jiménez y sus músicos antes de fallecer en un trágico accidente este 10 de enero. El grupo visitó en horas de la tarde un establecimiento de productos típicos boyacenses. La dueña del local le dijo a este diario… pic.twitter.com/56yas40Jbc — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 11, 2026

El informativo reseña que sobre las 2:18 de la tarde, el grupo que acompañaba al cantante ingresó al establecimiento Golosinas, helados y amasijos Belén S.A.S y preguntó: «¿Cuál es el mejor queso campesino?». Una de las jóvenes que lo atendió contó que el artista «entró acompañado de tres personas, preguntó por nuestros productos, comió queso con bocadillo y nos pudimos tomar una foto con él». De aquí, regresó a su vehículo, para continuar el viaje hasta el aeropuerto de Paipa. (Con información de RT y redes sociales).