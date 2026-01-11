Cuba reacciona a las amenazas de Trump: «Hegemón criminal y descontrolado»

—El Gobierno de Cuba reaccionó este domingo a las últimas amenazas del presidente Donald Trump, quien instó a la isla a sentarse a negociar «antes de que sea demasiado tarde», aseverando que ya no recibirá petróleo ni dinero de Venezuela.

«A diferencia de EE.UU., no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados», afirmó el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta de X.

Rodríguez Parrilla explicó que su país «tiene absoluto derecho» a importar combustible desde los mercados «dispuestos a exportarlo», además de ejercer su derecho a desarrollar sus relaciones comerciales «sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU.» «El derecho y la justicia están de parte de Cuba», recordó.

Al mismo tiempo, el canciller acusó a EE.UU de comportarse como un «hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero».

Por otra parte, Rodríguez se pronunció sobre las acusaciones de Trump de que La Habana recibía «grandes cantidades» de petróleo desde Venezuela a cambio de proporcionar servicios de seguridad. «Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país», enfatizó.

En su declaración, contextualizó y justificó esta medida afirmando: «Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más!»

«Ahora Venezuela cuenta con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!) para protegerla, y la protegeremos», proclamó.

En declaraciones previas, el canciller cubano afirmó que su Gobierno no está dispuesto a «vender el país ni a ceder ante la amenaza y el chantaje» de Washington. Denunció que «EE.UU. pretende imponer su voluntad sobre los derechos de Estados soberanos» y lleva 67 años aplicando «la fuerza y la agresión contra Cuba», y reafirmó su compromiso inquebrantable de «defender» la nación.

Las amenazas de Trump tienen lugar en medio del bloqueo económico y comercial que mantiene EE.UU. sobre Cuba desde hace más de seis décadas. La medida supuestamente tenía que durar hasta que el Gobierno cubano compensara los bienes de ciudadanos estadounidenses que habían sido nacionalizados durante la Revolución socialista. Pero el embargo, que afecta gravemente a la economía del país, no solo se sostiene hasta hoy, sino que además fue reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca. (Información RT).