Mintransporte revela avances de investigación del siniestro aéreo en el que murió Yeison Jimenez: Avioneta chocó, rebotó, se partió y se incineró tras dos explosiones

–(Imagen captura de video). El Ministerio de Transporte informó que avanza el acompañamiento institucional a la investigación de la avioneta de matrícula N325FA que se accidentó tras despegar del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, Boyacá, y en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez, los cuatro integrantes de su equipo musical y el piloto de la aeronave.

Acabo de ver caer esta avioneta a segundos de haber despegado en el aeropuerto de Paipa Boyacá… ??????… hay humo en el punto donde cayó ??? pic.twitter.com/O2DLGAPlIA — Fabian Corredor (@FabianCorredor) January 10, 2026

En un comunicado, la cartera del Transporte indicó que «de acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades aeronáuticas, testigos presenciales reportaron que la aeronave volaba a baja altura, aproximadamente a 50 metros sobre el terreno. El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible».

Este video publicado en la red social X muestra efectivamente que la avioneta, tras despegar del aeropuerto de Paipa, viró en el aire y cayó de nariz y rebotó sobre el terreno en proximidades de la pista. Sin embargo, advertirmos, se duda de su autenticidad porque como se ve en el otro video, la aeronave se incendió en cercanías a un árbol.

#ATENCIÓN | La Aerocivil confirmó que se presentó un grave accidente aéreo entre Paipa y Duitama: el siniestro implica a una aeronave comercial privada, entre los seis ocupantes se encuentra el cantante de música popular Jeison Jiménez, su mánager y su primo. pic.twitter.com/Jd2udsc5iq — La Fm Pasto (@lafmpasto) January 10, 2026

Subraya el comunicado de Mintransporte que las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista, esto es, a 1.609 metros.

En el lugar continúan las labores de recolección de evidencias, incluyendo la inspección de restos y motores, que serán sometidos a análisis técnico especializado. La recopilación de información operacional desde la pista se realizará una vez se libere completamente el área.

El Ministerio del Transporte señaló que la investigación se desarrolla a partir de tres líneas principales de análisis: el componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas; el componente técnico y de mantenimiento, que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad; y los factores humanos, que analizan el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que el Gobierno Nacional mantiene una postura de total rigor técnico y transparencia frente a este tipo de hechos.

«Desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor. La seguridad aérea es una prioridad absoluta y cualquier lección que surja de este proceso será clave para seguir fortaleciendo los estándares de operación en el país» , afirmó la ministra.

El Ministerio de Transporte reiteró que continuará informando a la ciudadanía a medida que se consoliden resultados oficiales de la investigación y llamó a evitar especulaciones mientras avanzan los análisis técnicos y operacionales correspondientes.