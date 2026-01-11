Trump amenaza a Irán con «golpes a niveles que nunca antes han sufrido» si ataca bases de EE.UU.

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está considerando «opciones muy fuertes» en relación con posibles ataques contra Irán.

«Gobiernan a través de la violencia, pero lo estamos analizando muy seriamente; el Ejército lo está analizando. Y estamos considerando algunas opciones muy fuertes», afirmó a los periodistas este domingo.

Además, respondió a los reporteros sobre qué hará Washington si sus bases son objeto de un ataque de represalia por parte de Irán. «Si hacen eso, consideraremos cosas que no podrían creer. Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca antes han sufrido», indicó.

Previamente, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia directa al «delirante» mandatario estadounidense, ante sus amenazas de emprender acciones militares contra la nación persa.

«Para evitar errores de cálculo, comprenda que, si decide atacar Irán, tanto los territorios ocupados como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán blancos legítimos», advirtió.

Las protestas en Irán, que han estado activas desde finales de diciembre, se han producido en un escenario de crisis económica y fuerte depreciación de la moneda nacional, y se han expandido por todo el país.

El canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, acusó a la Administración de Donald Trump de aplicar un doble rasero al tratar las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos y las manifestaciones antigubernamentales en Irán.

Araghchi contrastó la reacción de la Casa Blanca ante el caso de Renee Nicole Good, abatida por agentes del ICE en Mineápolis —que Washington presentó como un acto de autodefensa frente al «terrorismo doméstico»— con la ejecución de policías iraníes a manos de «verdaderos terroristas» que, según afirmó, operan para el servicio de la Inteligencia israelí (Mossad).

Just the other day, an innocent young woman in the United States—an American citizen and mother of three—was executed by ICE at point-blank range. The U.S. Administration labeled her a "domestic terrorist" while President Trump called it a matter of self-defense; the Department… https://t.co/WiAu92eDNh pic.twitter.com/8IWzvC8M6l — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 11, 2026

TRADUCCIÓN:

El otro día, una joven inocente en Estados Unidos —ciudadana estadounidense y madre de tres hijos— fue ejecutada a quemarropa por ICE. Estados Unidos La administración la calificó de «terrorista nacional», mientras que el presidente Trump lo calificó como una cuestión de autodefensa; el Departamento de Seguridad Nacional amenazó a los estadounidenses con que «si señalan con el dedo a un oficial o agente federal, enfrentarán todo el alcance de la ley»

Aquí en Irán, agentes de policía están siendo ejecutados por verdaderos terroristas supervisados por lo que Pompeo ha llamado abiertamente agentes del Mossad. Y tenemos los recibos.

¿Parece esto una “protesta” por la LIBERTAD? O el tipo exacto de escenas que Estados Unidos. ¿La administración NUNCA toleraría dentro de sus propias fronteras?

«¿Se parece esto a una ‘protesta’ por la libertad o es exactamente el tipo de escenas que la Administración estadounidense nunca toleraría dentro de sus propias fronteras?», cuestionó el canciller, al recordar que el Departamento de Seguridad Nacional advirtió: «Si tocan a un oficial o agente federal, enfrentarán todo el peso de la ley».

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, denunció este domingo que «terroristas» vinculados a potencias extranjeras están matando a personas inocentes, quemando mezquitas y atacando propiedades públicas.

«Estas personas no pertenecen a este país. Si alguien pertenece a este país, que proteste, y escucharemos su protesta, la atenderemos y la resolveremos. Están matando a personas inocentes en el lugar, provocando incendios; esto es inaceptable», declaró Pezeshkian. (Información RT).