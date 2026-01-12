Alerta por nueva modalidad de estafa telefónica que suplanta asesorías bancarias en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad.

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura y con el propósito de fortalecer la prevención y proteger a la comunidad, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) recuerda la importancia de seguir recomendaciones básicas que permiten reducir el riesgo de ser víctima de estafas relacionadas con supuestos créditos, aumentos de cupo o beneficios en productos bancarios.

En estas llamadas, los delincuentes prometen ventajas como incrementos en cupos de tarjetas de crédito o préstamos preaprobados para ganar la confianza de la víctima. Su objetivo real es obtener datos personales, inducir la apertura de enlaces maliciosos y lograr que la persona digite información sensible que les permita vaciar sus cuentas incluso antes de finalizar la comunicación.

Para prevenir estos casos, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia recomienda:

• Finalizar de inmediato cualquier llamada sospechosa.

• No entregar datos personales, financieros o bancarios.

• Evitar abrir enlaces enviados por desconocidos o durante una llamada.

• Contactar directamente a la entidad bancaria para verificar la información y reportar el incidente.

“El llamado es a que la ciudadanía tome precauciones y atienda estas recomendaciones. No se deben compartir datos personales o financieros por teléfono ni abrir enlaces enviados durante la llamada. Los bancos nunca solicitarán activar servicios o confirmar información confidencial por esta vía”, señaló César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Finalmente, quienes sean víctimas de este delito pueden recibir acompañamiento para la denuncia a través de AIDE (Atención Integral a la Denuncia), comunicándose al teléfono 601 3779595 ext. 1137.