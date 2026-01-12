Dormir, guardar maletas y ducharse: servicios que ofrece la Terminal de Transporte de Bogotá

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá

Si visitas Bogotá, mi Ciudad, mi Casa vía terrestre, por la Terminal de Transporte?de Bogotá, aprovecha servicios como cápsulas de sueño, guarda equipaje y duchas. Estas opciones están diseñadas para brindarte la mayor comodidad durante tu viaje. ¡Entérate de qué se trata!

«Invitamos a todos nuestros usuarios a aprovechar y usar nuestros servicios como carritos maleteros, guarda equipaje, duchas, sillas de ruedas y nuestras cámaras de sueño. En la Terminal de Transporte trabajamos cada día para que la experiencia de viaje sea más cómoda, más segura y mucho más agradable», destacó a Portal Bogotá Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte?de Bogotá.

Cápsulas de sueño

Uno de los servicios que las y los viajeros encuentran en la sede Salitre de la Terminal de Bogotá son las cápsulas de sueño. Estas cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y limpieza para que su uso sea cómodo y seguro.

Cuando los servicios sean por horas, las almohadas serán desechables; cuando sean para pasar la noche, incluirán todos los elementos debidamente lavados y con todos los protocolos de limpieza. Cada cápsula puede ser alquilada por solo una persona.

Las cápsulas de descanso están ubicadas en el segundo piso del módulo 3 de la Terminal sede Salitre. Acércate allí si requieres este servicio.

Características de las cápsulas de sueño

Son japonesas.

Únicas en el país.

Disponible las 24 horas.

Son 14 cápsulas con Wi-Fi, puertos usb, servicio para graduar la luz y la ventilación.

Tarifa

Una hora $10.000 – Después de nueve horas aplican descuentos en la tarifa (precios 2025).

Reservas del servicio al: 317 783 9296.

A continuación, una foto de la Terminal de Transporte?de Bogotá de las cápsulas de sueño ubicadas en la sede Salitre:

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá.

Guarda tu equipaje

¿Sabías que en las sedes Salitre y Sur de la Terminal de Transporte?de Bogotá puedes guardar tu equipaje? Te contamos en caso de que lo necesites.

Conoce sobre el servicio en la sede de Salitre

Módulo 1: funciona de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. (Solo opera en temporada decembrina)

Módulo 3: funciona las 24 horas.

Costos para 2025

0,7 metros: $5.800.

1,20 metros: $8.700.

1,70 metros (5,6 ft) $11.600.

Mayores a 1,70 metros (5.6 ft) $14.500.

Detalles del guarda equipaje en la sede Sur

Segundo piso – zona de taquillas, al fondo a mano izquierda: funciona las 24 horas.

Costos para 2025

Equipaje: $3.700

Cargas extra dimensionadas: $7.400

Servicio de duchas

Adicionalmente, laTerminal de Transporte?de Bogotá, sede Salitre, cuenta con un servicio de duchas para las personas que lo requieran. Este servicio se ubica en el módulo 4.

El servicio de duchas está diseñado para las personas que hacen escala para otras ciudades o para el aeropuerto El Dorado.

Tarifa del servicio de duchas

Acceder cuesta $20.000 (precio 2025) e incluye kit de aseo (cepillo de dientes, jabón, shampoo, crema dental, papel higiénico, pantuflas y una toalla para cuerpo desechable).

La persona también accede a lockers, agua caliente y espacios cómodos. Este servicio está disponible las 24 horas.