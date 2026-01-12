Trabajo sí hay: Acceda a 150 vacantes para conductores de buses del SITP y operarios de producción hasta el 20 de enero

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 150 vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) y para operarios de producción, auxiliar logístico y auxiliar de bodega durante enero de 2026. Postúlate con hoja de vida, las vacantes piden formación desde primaria y bachillerato ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

Feria de empleo presencial en la Zona Industrial de Álamos de Engativá en Bogotá

Accede a 50 vacantes para operarios y operarias de producción, auxiliar logístico y auxiliar de bodega, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Bioplast S.A.S. ¡Esta es tu oportunidad!

Detalles de las vacantes operario u operaria de producción:

Nivel educativo: Bachiller.

Experiencia: 4 meses.

Detalles de las vacantes auxiliar logístico y auxiliar de almacén

Nivel educativo: Bachiller.

Experiencia: 6 meses.

Asiste este miércoles 7 de enero de 2026, a la carrera 90A #64C-89 en la Zona Industrial Álamos en la localidad de Engativá de 8:00 a. m a 12:00 m.

Confirma tu asistencia diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Feria de empleo virtual para operadores y conductores de buses del SITP en Bogotá

Accede a 100 vacantes para conductores y operadores buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y el operador de TransMilenio, SUMA S.A.S. Si tienes licencia C2 o C3, esta es tu oportunidad.

Detalles de las vacantes para conductores y operadores de buses del SITP:

Vacante personas sin educación formal.

Nivel educativo: Básica primaria.

Experiencia: Mínimo 6 meses.

Salario: Entre $ 2.400.000 y $ 2.700.000

Perfil: Licencia de conducción C2 o C3 vigente

Postúlate de manera virtual hasta el 20 de enero de 2026, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y TransMilenio, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.