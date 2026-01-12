Van 131 personas lesionadas con pólvora en Bogotá durante diciembre de 2025 y enero de 2026

La localidades donde se registraron los casos son:

Usaque?n: seis casos.

Chapinero tres casos.

Santa Fe: siete casos.

San Cristo?bal: 14 casos.

Usme: ocho casos.

Tunjuelito: tres casos.

Bosa: 15 casos.

Kennedy: 14 casos.

Fontibón: tres casos.

Engativá: 15 casos.

Suba: 12 casos.

Teusaquillo: un caso.

Los Mártires: cuatro casos.

Antonio Nariño: cuatro caso.

Puente Aranda. cuatro casos

Rafael Uribe Uribe: cuatro casos.

Ciudad Bolívar: 14 casos.

Según reportes de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:

Manos: 85 casos.

Rostro: 30 casos.

Ojos: 14 casos.

Cuello: cuatro casos.

Pies: cuatro casos.

Tronco: cuatro casos.

La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias.

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora: