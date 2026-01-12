Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes enero 12, 2026 -Dólar TRM $3,717.09 (vigente 13 de enero) -Euro $ 4,339.10 -Bitcoin US$ 91.751,40 Tasa de Interés -DTF: 8,89% -UVR: $ 397,23 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,73 -Petróleo Brent US$ 59,40 -Oro-Compra Banco de la República $ 505.250,57 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorDormir, guardar maletas y ducharse: servicios que ofrece la Terminal de Transporte de Bogotá Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este este martes 13 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Alias ‘Gabino’ habría viajado a Cuba para recibir atención médica Iván Briceño jueves noviembre 1, 2018 Judicial Hinchas del DIM que asesinaron a seguidor del Nacional condenados a 33 años Iván Briceño miércoles diciembre 16, 2009 Judicial Enviaron a la cárcel a subintendente de la Policía implicado en asalto a joyería en Bucaramanga Ariel Cabrera lunes diciembre 8, 2025 Nacional Listo programa de rehabilitación para Angelino Garzón Iván Briceño viernes julio 6, 2012