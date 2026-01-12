    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM $3,717.09 (vigente 13 de enero)
    -Euro $ 4,339.10
    -Bitcoin US$ 91.751,40

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,89%
    -UVR: $ 397,23
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,73
    -Petróleo Brent US$ 59,40
    -Oro-Compra Banco de la República $ 505.250,57

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte