    Este lunes festivo 12 de enero hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de una vía de Bogotá donde resaltan varios vehículosFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

    Se adelantan acciones para que los viajeros lleguen a sus destinos. Para el retorno a Bogota?, no olvides que este lunes festivo 12 de enero de 2026 hay medida de pico y placa regional para el ingreso a la ciudad. ¡Programa tu recorrido y evita contratiempos!

    ¿Cómo opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 12 de enero?

    • Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
    • Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
    • Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

    A continuación, los nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo 12 de enero de 2026:

    1. Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
    2. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
    3. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
    4. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
    5. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
    6. Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
    7. Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
    8. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
    9. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

    El pico y placa regional rige para todos los ciudadanos que circulen por las nueve vías principales de ingreso a Bogotá. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores, deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos.

