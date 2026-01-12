    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 12 de enero del 2026

    Diana Becerra

    Foto panorámica de Bogotá Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Te  compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes 12 de enero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

    En la madrugada se prevén condiciones de cielo entre parcial a mayormente nublado con lloviznas en diversos sectores de la ciudad.

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

    Diana Becerra
