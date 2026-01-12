Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 12 de enero del 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes 12 de enero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

En la madrugada se prevén condiciones de cielo entre parcial a mayormente nublado con lloviznas en diversos sectores de la ciudad.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.