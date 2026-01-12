Petro exige al Eln salir del territorio venezolano; advierte que si no lo hace «habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar»

–El presidente Gustavo Petro exigió al grupo terrorista Eln abandonar de inmediato el territorio venezolano y retornar a Colombia, advirtiendo que si no lo hace «habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar».

El pronunciamiento lo hizo el jefe del Estado a través de su cuenta en X, en respuesta a la agrupación marxista-leninista que propuso «al país, a las fuerzas políticas y sociales, construir un Acuerdo Nacional para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de 7 décadas».

En su escrito, el primer mandatario asegura que se ofreció un acuerdo y el Eln lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos. Esa masacre se debió al control de cultivos ilícitos y al control del oro ilícito».

Añade que «ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan».

Subraya que «las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio».

Luego anuncia que la primera reunión oficial con Venezuela debe plantear el desarrollo de la zona económica especial para el desarrollo agrario e industrial del Norte de Santander y el Táchira y agrega que «si el Eln no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar».

El presudente Gustavo Petro afirma que «todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración regionales y los planes de participación ciudadana para la transformación territorial de las zonas de conflicto. Se detiene todo conflicto con otras organizaciones en proceso de paz con el gobierno. El dueño de los territorios pasa a ser la ciudadanía de los territorios» y puntualiza: «Toda transformación se acuerda con sus habitantes».

Igualmente indica que la reinserción de «las bases combatientes se hace a través de grandes cooperativas productivas para sustituir la financiación ilegal de las personas».

La fiscalía de la nación, subraya, debe asumir de acuerdo a la ley, en los casos de condenados y sindicatos, la negociación de penas de acuerdo a procesos precedentes.

Ademas precisa que «crímenes del estatuto de Roma deben tener pena, la JEP puede hacer extensiva su jurisdicción para lo cual se necesita ley de la república que puede discutir el nuevo congreso o la asamblea nacional constituyente si el pueblo la decide y elige sus constituyentes».

Finalmente se refiere a la Asamblea Constituyente y anta que «solo tocará algunos aspectos que no están en la constitución y otros que se deben deben ejecutar de inmediato, las garantías de los derechos fundamentales del pueblo y las personas que el actual congreso no quiso legislar, para construir el Estado Social de Derecho que la constitución ordena, para precisamente lograr la Paz y tener un país más justo».

Y concluye: «Es allí donde se consolidará el gran acuerdo Nacional de todo el pueblo colombiano y por decisión del pueblo. La constitución de 1991 no se sustituye, se le ponen garras para que se cumplan sus principios y órdenes como la del salario vital».

En un escrito que publico en Internet, el Eln afirma que en Colombia, se agudiza la confrontación política, frente al proceso electoral en el primer semestre, que elegirá nuevo parlamento y presidente de la república y por esto propone al país, a las fuerzas políticas y sociales, construir el acuerdo nacional.

Dice que considera la actual campaña electoral como una oportunidad para debatir esta propuesta, «de tal

manera que iniciando el próximo gobierno abordemos la construcción de dicho Acuerdo Nacional», y detaña los propositos esenciales del mismo, entre ellos «erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo y construir un nuevo diseño económico para atender las necesidades de la población y las comunidades.

Afirma que «un acuerdo de esta naturaleza crearía una nueva manera de gobernar al país y estaría legitimado como un Proceso Constituyente Popular»