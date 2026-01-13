Avión secreto con fachada civil atacó primera lancha en Caribe

–El Pentágono habría uilizado un avión secreto con apariencia civil en el primer ataque a una embarcación en septiembre pasado en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, informaron este lunes funcionarios al diario The New York Times bajo condición de anonimato.

De acuerdo con el periódico, la aeronave no llevaba armamento visible bajo las alas y ocultaba sus municiones dentro del fuselaje, además de no presentar ningún tipo de apariencia militar. Funcionarios citados por el rotativo señalaron que observaron imágenes de vigilancia del ataque.

Las grabaciones muestran que la aeronave descendió a baja altura y que la embarcación regresó hacia Venezuela tras avistarla, antes del primer ataque al bote que, según el presidente Donald Trump, transportaba drogas, en una operación que causó la muerte de 11 personas.

La operación fue una de más de 35 ejecutadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales, que han dejado más de un centenar de muertos, bajo la justificación de combatir el narcotráfico en la misión «Lanza del Sur».

Según el Times, dos sobrevivientes del primer ataque parecieron saludar posteriormente a la aeronave desde restos del casco volcado, antes de morir en un segundo ataque que también hundió los restos de la embarcación, lo que ha intensificado las críticas sobre la legalidad de la operación.

Desde entonces, el Ejército estadounidense ha optado por emplear aeronaves militares claramente identificables, incluidos drones MQ-9 Reaper, en ataques posteriores.

Los ataques ocurrieron antes de que, el pasado 3 de enero y por orden de Trump, fuerzas militares estadounidenses desplegadas cerca de Venezuela ingresaran al país para capturar al líder de Caracas, Nicolás Maduro, quien desde hace diez días permanece recluido en una cárcel federal de Nueva York. (Información DW).