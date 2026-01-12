Plan para este festivo 12 de enero: La Ciclovía bogotana

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá para este lunes festivo 12 de enero del 2026. Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva.

Recuerda que nuestro gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Aviso importante

Este lunes 12 de enero de 2026, por motivo del Plan Retorno, la Ciclovía se suspenderá temporalmente en el siguiente tramo:

? Avenida Boyacá, entre el Parque El Tunal y la Iglesia Santo Tomás de Aquino (barrio La Aurora).

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá

Campañas de comportamiento vial

Recuerda las normas de la Ciclovía para que los disfrutes de forma segura con nosotros, el lunes 12 de enero puntos en:

Carrera 7 por calle 60

Avenida Boyacá con calle 53

Avenida Boyacá con calle 134

Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía

Este lunes 12 de enero, en el punto de Recreovía tendremos diferentes clases para todos los asistentes. Puntos en:

Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con carrera 95

Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta. El lunes 12 de enero, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42

Avenida Boyacá con calle 134

Calle 54 sur con carrera 95 A

Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la Ciclovía