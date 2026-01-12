Plan para este festivo 12 de enero: La Ciclovía bogotana
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá para este lunes festivo 12 de enero del 2026. Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva.
Recuerda que nuestro gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.
Aviso importante
Este lunes 12 de enero de 2026, por motivo del Plan Retorno, la Ciclovía se suspenderá temporalmente en el siguiente tramo:
? Avenida Boyacá, entre el Parque El Tunal y la Iglesia Santo Tomás de Aquino (barrio La Aurora).
Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá
Campañas de comportamiento vial
Recuerda las normas de la Ciclovía para que los disfrutes de forma segura con nosotros, el lunes 12 de enero puntos en:
- Carrera 7 por calle 60
- Avenida Boyacá con calle 53
- Avenida Boyacá con calle 134
Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía
Este lunes 12 de enero, en el punto de Recreovía tendremos diferentes clases para todos los asistentes. Puntos en:
- Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)
- Calle 54 sur con carrera 95
Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía
Aprende a montar bicicleta. El lunes 12 de enero, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:
- Carrera 24 con calle 42
- Avenida Boyacá con calle 134
- Calle 54 sur con carrera 95 A
Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la Ciclovía
- Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la Ciclovía no solicitan elementos personales.
- Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la Ciclovía no lo persuaden para que se desplace a lugares alejados.
- Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la Ciclovía no solicitan en ningún momento que entregue la bicicleta o que se la preste por algún motivo.
- Si usted identifica a personal con prendas institucionales del IDRD las cuales le ofertan cursos, promociones, elementos deportivos entre otros, verifique la veracidad de la información, ya que estas campañas no se realizan sin autorización del IDRD.