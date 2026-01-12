Actividades imperdibles en Bogotá hasta el 15 de enero

¡Prográmate con espectáculos, planes y eventos imperdibles en Bogotá!

1. Maloka: Un viaje por los ecosistemas de Colombia

Hasta el 31 de enero de 2026

Maloka invita a toda la ciudadanía a disfrutar Expedición BIO, una temporada especial dedicada a reconocer el valor de la biodiversidad colombiana y promover el acercamiento a prácticas de agricultura urbana y experiencias científicas interactivas.

Hasta el 31 de enero de 2026, el museo abrirá todos los días de 9:30 a. m. a 6:00 p. m., ofreciendo una programación diseñada para familias, niñas, niños, jóvenes y visitantes nacionales e internacionales interesados en aprender, explorar y vivir la ciencia de forma participativa.

Información general

Horario: 9:30 a.m. – 6:00 p.m.

Modalidad: Entrada con costo

2. Solicita libros en préstamo de manera gratuita en BibloRed

Hasta el 31 de enero de 2026

La BibloRed invita a empezar el 2026 con nuevas historias, autores y aprendizajes.

El préstamo de materiales es un servicio gratuito para todos los usuarios afiliados. Solo necesitas tu carné de BibloRed para solicitar libros, revistas o materiales audiovisuales y disfrutarlos en casa. Además, podrás consultar el catálogo en línea o acercarte a tu biblioteca más cercana para recibir orientación personalizada.

Detalles del servicio

Disponibilidad: Todos los días. Lugar: Bibliotecas Públicas y Espacios Alternativos de Lectura de BibloRed. Horario: Según los horarios habituales de cada biblioteca.Requisito: Afiliación gratuita a BibloRed.

3. Disfruta las reseñas de libros de Editoriales Independientes

Hasta el 31 de enero de 2026

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed presenta su compilado mensual de reseñas literarias, una selección de títulos recomendados para leer, disfrutar y solicitar en préstamo gratuito a través del catálogo físico y la Biblioteca Digital de Bogotá.

Consulta las reseñas completas

Accede al artículo completo con todas las recomendaciones en el sitio oficial de BibloRed: ? Reseñas de libros de editoriales independientes – La Vuelta 2025