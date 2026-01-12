Se reactivan obras de mejoramiento vial en la entrada a Suba por la calle 80

Foto: UMV

Avanzan las acciones de mejoramiento vial en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), informa a la ciudadanía y a la opinión pública que fueron reactivadas las obras de mejoramiento vial en la entrada a Suba Lisboa, sobre la calle 80.

Las intervenciones habían sido suspendidas el pasado 9 de diciembre debido a la colmatación de los sumideros y a las condiciones de las redes de alcantarillado del sector, situación que generó encharcamientos e impedía el avance seguro de los trabajos de reparación vial.

Ante este escenario, fue necesario trabajar articuladamente con el apoyo técnico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y de Aguas de Bogotá para realizar labores prioritarias en la infraestructura sanitaria.

Una vez se adelantaron estas intervenciones y se generaron las condiciones adecuadas para continuar, la Unidad de Mantenimiento Vial retomó las obras el pasado 8 de enero, desarrollando las actividades en jornada nocturna con el objetivo de reducir las afectaciones a la movilidad en este importante corredor vial.

Foto: UMV.

Estas intervenciones permitirán mejorar más de 9.000 metros cuadrados de malla vial, optimizando la conexión y las condiciones de tránsito en este punto estratégico de la localidad de Suba. Los trabajos realizados podrían extenderse durante un mes.

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso de trabajar de manera articulada con las entidades de la Administración distrital para entregar vías en mejores condiciones y aportar a una movilidad más segura y eficiente para Bogotá.