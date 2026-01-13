    • Bogotá

    Capitán Centella llega a las pantallas de Canal Capital este 13 de enero

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen gráfica relacionada con Capitán CentellaImagen: Canal Capital

    Desde este martes 13 de enero, Canal Capital emitirá una de las series más recordadas y apreciadas por varias generaciones, ‘Capitán Centella’, la animación estrenada en Japón en 1972, pero inspirada en el personaje de Gekko Kamen, protagonista desde 1958 de la serie en blanco y negro ‘Moonligh Mask’.     

    Capitán Centella, la serie que se convirtió en un clásico icónico en distintos países de Latinoamérica en la década de los 70 y 80, sigue a Jur? Iwai, un detective privado que oculta su verdadera identidad como Centella, un enigmático superhéroe dedicado a combatir el crimen y defender la justicia.

    Con su risa inconfundible, su calavera dorada y su capa blanca ondeando al viento, este experto en artes marciales, con un aire ancestral y misterioso, está armado con diversos recursos para enfrentar en cada episodio, cargados de ficción, fantasía y algo de terror, a peligrosos y extravagantes villanos que amenazan la paz.

    A partir de este martes 13 de enero, de lunes a sábado, a las 5:00 de la tarde, no te pierdas en Canal Capital a este valiente defensor que utiliza un cinturón repleto de armas y se moviliza en su motocicleta especial con el distintivo faro rojo que también emplea en combate.

