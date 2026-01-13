Cayó alias ‘nani’, señalada junto con su pareja sentimental de cometer cinco hurtos a casinos en Bosa

Foto: Secretaría de Seguridad.

Uniformados de la Policía de Bogotá lograron la captura de alias ‘Nani’, una mujer señalada, junto a su pareja sentimental, de cometer varios hurtos a casinos en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, ‘Nani’ cumplía un rol clave dentro de una modalidad delictiva que venía afectando a varios casinos de Bosa.

La mujer ingresaba inicialmente a los establecimientos para hacer vigilancia, movimientos del personal y posibles rutas de escape. Una vez confirmaba que el lugar era propicio para cometer el hurto, entregaba un arma de fuego a su pareja sentimental, quien ejecutaba el asalto.

Según las investigaciones preliminares, esta pareja estaría involucrada en al menos cinco hurtos a casinos en Bosa, al suroccidente de Bogotá, bajo el mismo patrón criminal.

La captura se produjo en el barrio Santa Fe, cuando uniformados adelantaban labores de patrullaje preventivo. Los policías fueron alertados por la activación de la alarma de un casino y, al llegar al lugar, la administradora del establecimiento informó que una mujer y un hombre intentaban cometer un hurto.

Durante el procedimiento, los uniformados le hallaron en poder a la mujer un arma de fuego tipo revólver calibre 38, lo que permitió su captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Posteriormente, se estableció su presunta participación en los hurtos registrados en la zona y su rol como vigilante dentro de esta estructura delincuencial.

La capturada, de 25 años, junto con el arma incautada, fue dejada a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

Las autoridades destacaron que, en lo corrido del año 2025, en la localidad de Bosa se ha logrado la captura de 1.550 personas por diferentes delitos, la incautación de 89 armas de fuego y una reducción del 43 % en el hurto a comercio, como resultado de las acciones operativas y preventivas adelantadas en el territorio.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.