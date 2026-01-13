Así es el proceso para apadrinar un parque público en Bogotá

Foto: IDRD

Con el propósito de fortalecer la sostenibilidad física, social y ambiental de los más de 5.285 parques de proximidad ubicados en todas las localidades de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) lanzó la estrategia de apadrinamiento de parques, una iniciativa que invita al sector privado y a la ciudadanía a unirse en el cuidado, mantenimiento y activación de estos espacios que enriquecen la vida y el bienestar de las personas.

¿Qué es el proceso de apadrinamiento de parques públicos en Bogotá?

Es un instrumento diseñado para fortalecer la sostenibilidad de los parques, abordando tres dimensiones fundamentales:

Física: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura.

Social: Fomento de la apropiación y el uso activo por parte de la comunidad.

Ambiental: Conservación de los ecosistemas y promoción de prácticas responsables.

Se enfoca en los parques de proximidad, promoviendo su cuidado y dinamización mediante la articulación con:

Sector privado (personas jurídicas)

Entidades extranjeras (embajadas)

Sector público (entidades)

Esta estrategia está orientada a personas jurídicas con el fin de promover la cooperación y la participación comunitaria para el desarrollo de actividades enfocadas en:

Recuperación

Mantenimiento

Apropiación de los Parques

¿Qué significa ser padrino de un parque público en Bogotá?

Aportar a la construcción del tejido social y al fortalecimiento de actividades recreo deportivas.

Promover el sentido de pertenencia y la apropiación por los parques.

Fomentar la participación e integración de la comunidad en estos espacios públicos.

Impulsar los liderazgos y la organización comunitaria.

Estimular el respeto, la empatía, la inclusión y el civismo.

Conoce las etapas del apadrinamiento de parques públicos en Bogotá:

Etapa 1

Presentación de la estrategia.

Visita de campo (diagnóstico o estado del espacio público).

Etapa 2

Presentación y revisión de documentos.

Definición conjunta del plan de trabajo.

Etapa 3

Suscripción del acto administrativo.

Etapa 4

Seguimiento trimestral del cumplimiento del plan de trabajo.

Actividades que puedes realizar como padrino de parques:

Intervención para el mejoramiento y embellecimiento de parques.

Jornadas de voluntariado corporativo (ejemplo: huertas urbanas).

Adecuación de parques biosaludables, infantiles o senderos peatonales.

Desarrollo y promoción de actividades recreo deportivas.

Pausas activas (ejemplo: yoga) y actividades de integración con tus colaboradores.

Campañas de apropiación del espacio público y cultura ciudadana.

Beneficios para los padrinos

Aporte Institucional del 25% en actividades de Aprovechamiento Económico.

Prioridad frente a solicitudes de actividades de Aprovechamiento Económico.

Derecho exclusivo de apadrinamiento del parque, posicionando su marca como promotora del bienestar.

Fortalecimiento del liderazgo social y la imagen corporativa.

El apadrinamiento de parques es una iniciativa con un enorme potencial de articulación interinstitucional, social y empresarial. En una ciudad como Bogotá, este modelo representa una oportunidad única para que el sector público, privado y la ciudadanía se unan en torno al cuidado, mantenimiento y apropiación del espacio público. Cada parque apadrinado es un paso hacia una ciudad más sostenible, incluyente y participativa.