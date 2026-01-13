Así es el proceso para apadrinar un parque público en Bogotá
Foto: IDRD
Con el propósito de fortalecer la sostenibilidad física, social y ambiental de los más de 5.285 parques de proximidad ubicados en todas las localidades de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) lanzó la estrategia de apadrinamiento de parques, una iniciativa que invita al sector privado y a la ciudadanía a unirse en el cuidado, mantenimiento y activación de estos espacios que enriquecen la vida y el bienestar de las personas.
¿Qué es el proceso de apadrinamiento de parques públicos en Bogotá?
Es un instrumento diseñado para fortalecer la sostenibilidad de los parques, abordando tres dimensiones fundamentales:
- Física: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura.
- Social: Fomento de la apropiación y el uso activo por parte de la comunidad.
- Ambiental: Conservación de los ecosistemas y promoción de prácticas responsables.
Se enfoca en los parques de proximidad, promoviendo su cuidado y dinamización mediante la articulación con:
- Sector privado (personas jurídicas)
- Entidades extranjeras (embajadas)
- Sector público (entidades)
Esta estrategia está orientada a personas jurídicas con el fin de promover la cooperación y la participación comunitaria para el desarrollo de actividades enfocadas en:
- Recuperación
- Mantenimiento
- Apropiación de los Parques
¿Qué significa ser padrino de un parque público en Bogotá?
Aportar a la construcción del tejido social y al fortalecimiento de actividades recreo deportivas.
Promover el sentido de pertenencia y la apropiación por los parques.
Fomentar la participación e integración de la comunidad en estos espacios públicos.
Impulsar los liderazgos y la organización comunitaria.
Estimular el respeto, la empatía, la inclusión y el civismo.
Conoce las etapas del apadrinamiento de parques públicos en Bogotá:
Etapa 1
- Presentación de la estrategia.
- Visita de campo (diagnóstico o estado del espacio público).
Etapa 2
- Presentación y revisión de documentos.
- Definición conjunta del plan de trabajo.
Etapa 3
- Suscripción del acto administrativo.
Etapa 4
- Seguimiento trimestral del cumplimiento del plan de trabajo.
Actividades que puedes realizar como padrino de parques:
- Intervención para el mejoramiento y embellecimiento de parques.
- Jornadas de voluntariado corporativo (ejemplo: huertas urbanas).
- Adecuación de parques biosaludables, infantiles o senderos peatonales.
- Desarrollo y promoción de actividades recreo deportivas.
- Pausas activas (ejemplo: yoga) y actividades de integración con tus colaboradores.
- Campañas de apropiación del espacio público y cultura ciudadana.
Beneficios para los padrinos
- Aporte Institucional del 25% en actividades de Aprovechamiento Económico.
- Prioridad frente a solicitudes de actividades de Aprovechamiento Económico.
- Derecho exclusivo de apadrinamiento del parque, posicionando su marca como promotora del bienestar.
- Fortalecimiento del liderazgo social y la imagen corporativa.
El apadrinamiento de parques es una iniciativa con un enorme potencial de articulación interinstitucional, social y empresarial. En una ciudad como Bogotá, este modelo representa una oportunidad única para que el sector público, privado y la ciudadanía se unan en torno al cuidado, mantenimiento y apropiación del espacio público. Cada parque apadrinado es un paso hacia una ciudad más sostenible, incluyente y participativa.