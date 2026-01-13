    • Bogotá

    Así es el proceso para apadrinar un parque público en Bogotá

    Imagen de personas adecuando un parque de BogotáFoto: IDRD

    Con el propósito de fortalecer la sostenibilidad física, social y ambiental de los más de 5.285 parques de proximidad ubicados en todas las localidades de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) lanzó la estrategia de apadrinamiento de parques, una iniciativa que invita al sector privado y a la ciudadanía a unirse en el cuidado, mantenimiento y activación de estos espacios que enriquecen la vida y el bienestar de las personas.

    ¿Qué es el proceso de apadrinamiento de parques públicos en Bogotá?

    Es un instrumento diseñado para fortalecer la sostenibilidad de los parques, abordando tres dimensiones fundamentales:

    • Física: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura.
    • Social: Fomento de la apropiación y el uso activo por parte de la comunidad.
    • Ambiental: Conservación de los ecosistemas y promoción de prácticas responsables.

    Se enfoca en los parques de proximidad, promoviendo su cuidado y dinamización mediante la articulación con:

    • Sector privado (personas jurídicas)
    • Entidades extranjeras (embajadas)
    • Sector público (entidades)

    Esta estrategia está orientada a personas jurídicas con el fin de promover la cooperación y la participación comunitaria para el desarrollo de actividades enfocadas en:

    • Recuperación
    • Mantenimiento
    • Apropiación de los Parques

    ¿Qué significa ser padrino de un parque público en Bogotá?

    Aportar a la construcción del tejido social y al fortalecimiento de actividades recreo deportivas.

    Promover el sentido de pertenencia y la apropiación por los parques.

    Fomentar la participación e integración de la comunidad en estos espacios públicos.

    Impulsar los liderazgos y la organización comunitaria.

    Estimular el respeto, la empatía, la inclusión y el civismo.

    Conoce las etapas del apadrinamiento de parques públicos en Bogotá:

    Etapa 1
    • Presentación de la estrategia.
    • Visita de campo (diagnóstico o estado del espacio público).
    Etapa 2
    • Presentación y revisión de documentos.
    • Definición conjunta del plan de trabajo.
    Etapa 3
    • Suscripción del acto administrativo.
    Etapa 4
    • Seguimiento trimestral del cumplimiento del plan de trabajo.

    Actividades que puedes realizar como padrino de parques:

    • Intervención para el mejoramiento y embellecimiento de parques.
    • Jornadas de voluntariado corporativo (ejemplo: huertas urbanas).
    • Adecuación de parques biosaludables, infantiles o senderos peatonales.
    • Desarrollo y promoción de actividades recreo deportivas.
    • Pausas activas (ejemplo: yoga) y actividades de integración con tus colaboradores.
    • Campañas de apropiación del espacio público y cultura ciudadana.

    Beneficios para los padrinos

    • Aporte Institucional del 25% en actividades de Aprovechamiento Económico.
    • Prioridad frente a solicitudes de actividades de Aprovechamiento Económico.
    • Derecho exclusivo de apadrinamiento del parque, posicionando su marca como promotora del bienestar.
    • Fortalecimiento del liderazgo social y la imagen corporativa.

    El apadrinamiento de parques es una iniciativa con un enorme potencial de articulación interinstitucional, social y empresarial. En una ciudad como Bogotá, este modelo representa una oportunidad única para que el sector público, privado y la ciudadanía se unan en torno al cuidado, mantenimiento y apropiación del espacio público. Cada parque apadrinado es un paso hacia una ciudad más sostenible, incluyente y participativa.

