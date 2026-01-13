    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 14 y jueves 15 de enero de 2026 en Bogotá

    –(Foto EAAB). Este miércoles 14 y jueves 15 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

    Miércoles 14 de enero de 2026

    Bosa

    Las Margaritas, Brasil, Brasilia, Betania, Chicala y El Portal del Brasil
    De la Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros


    Jueves 15 de enero de 2026

    Suba

    Canodromo, Prado Veraniego, Prado Veraniego Sur
    De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Tunjuelito

    Fátima
    De la Calle 50B Sur a la Calle 51A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Transversal 44 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes Acueducto

    Kennedy

    Provivienda Occidental , La Campiña, Carvajal y los cristales
    De la Avenida Carrera 72 a la Carrera 73, entre la Calle 26 a la Calle 40 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

