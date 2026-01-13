El Gobierno publica para comentarios borrador de Decreto que estable que el precio de la vivienda de interés Social en Colombia debe pactarse en peso y no en salarios mínimos

–A través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Gobierno Nacional publicó para comentarios un borrador de decreto que establece que el valor de las Viviendas de Interés Social (VIS) debe pactarse en pesos y no en salarios mínimos.

El proyecto de decreto determina que «el tope general del valor de la VIS, se armoniza el régimen reglamentario vigente, se fortalecen los derechos del consumidor y se dictan otras disposiciones».

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, en su cuenta en la red social X, defendió el incremento del 22,7% y aseguró que “tiene que ver muy poco» con el valor de la VIS. Incluso, dijo que “indexar el precio de la vivienda por el salario vital, “es una aberración económica».

“Qué tiene que ver el valor de la vivienda con el salario vital, muy poco. Una parte del costo laboral es el salario vital, pero el precio de la vivienda depende de sus materias primas, de los intereses para construir, hoy muy altos, del precio de la tierra, etc. Indexar el precio de la vivienda por el salario vital es una aberración económica», señala el mensaje.

Esto lo explicó el mandatario luego de conocerse publicaciones de prensa según las cuales el valor de la vivienda VIS y No VIS aumentaría al mismo rito que el salario mínimo decretado para 2026.

En la exposición de motivos del borrador de decreto, la cartera de Vivienda recuerda que el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 (Ley 2294 de 2023) “estableció como regla general que el valor máximo de la VIS no puede exceder de 135) smmlv, manteniendo únicamente regímenes excepcionales y transitorios expresamente definidos por la ley».

De ahí que este proyecto busca derogar decretos reglamentarios previos que “han generado dispersión normativa y ha permitido la utilización de topes excepcionales como referencia general de precios, en detrimento del acceso efectivo a la vivienda por parte de los hogares de menores ingresos».

A ello se agrega la Circular Externa 004 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la cual “se imparten instrucciones a las personas naturales o jurídicas que comercialicen, promocionen y/o publiciten proyectos constructivos destinados a la vivienda», y advierte frente a los precios de las viviendas VIS y No VIS: “El precio de la vivienda en Colombia se debe informar en pesos colombianos. El consumidor solo estará obligado a pagar el precio que le sea informado en el momento en que este manifieste su voluntad de querer adquirir el bien, por ejemplo, mediante la firma del contrato de separación, opción de compra, fiducia, entre otros».

En todo caso, el borrador de decreto estará publicado para comentarios hasta el próximo 24 de enero.?

Alcance?s del decreto

Frente al tema la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, explicó en la misma red social que el proyecto de norma “cuida a los hogares compradores de Vivienda de Interés Social, siguiendo los preceptos contenidos en el Estatuto del Consumidor».

Agrega la funcionaria que esta medida “garantiza transparencia, previene abusos y da seguridad jurídica: el precio de la vivienda se pacta en pesos desde el inicio y no se permite cambios de precios por el simple cambio de año». Y añade en su mensaje: “con este decreto el Gobierno evita alzas automáticas de la vivienda y busca que los precios obedezcan al comportamiento de costos de los insumos de construcción, financiación, entre otros factores, siempre respetando lo pactado en pesos».

El tema también fue abordado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Sanguino, quien se pronunció en defensa del salario mínimo que regirá para este año. En su cuenta oficial de X, el ministro dijo: “¡El salario vital se defiende! ¡No más abusos con la vivienda de los más pobres!».

Agrega el ministro que el decreto en estudio busca evitar que el aumento del salario mínimo “se traduzca automáticamente en incrementos injustificados» del precio de la vivienda de interés social.

“El proyecto reafirma el tope general de hasta 135 salarios mínimos, aclara que este límite no equivale al precio final del inmueble, y establece reglas obligatorias para que el valor de la VIS se fije en pesos colombianos desde las etapas iniciales del negocio jurídico, prohibiendo su indexación posterior al salario mínimo y previniendo prácticas abusivas que afecten el cierre financiero de los hogares de menores ingresos».

En otro trino relacionado con la política de vivienda del Gobierno nacional, el jefe de Estado aseguró que “El problema central de la vivienda nueva hoy se llama tasa de interés de los créditos de vivienda y debe bajar cuanto antes».