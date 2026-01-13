Estos son los ecopuntos en Bogotá del 13 al 17 de enero del 2026

Foto: UAESP

¡Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa trabajamos para mantener limpia nuestra ciudad! La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en Suba, Barrios Unidos y más localidades, del 13 al 17 de enero del 2026.

A estos Ecopuntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

Ten en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

A continuación te compartimos imágenes de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) sobre los Ecopuntos en Bogota?: