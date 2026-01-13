Cortes de agua en Bogotá para la semana del 13 al 16 de enero de 2026

Foto: Acueducto de Bogotá.

Conoce los cortes de agua en Bogotá programados durante la semana del 13 al 16 de enero de 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Zonas con cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del 13 al 16 de enero de 2026

Martes 13 de enero de 2026

Localidad de Kennedy

Gran Britalia, Gran Britalia I, Jorge Uribe Botero, El Carmelo y Casa Blanca Sur. De la Avenida carrera 80 a la Avenida carrera 86, entre la Avenida calle 43 a la calle 54 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros

Miércoles 14 de enero de 2026

Localidad de Bosa

Las Margaritas, Brasil, Brasilia, Betania, Chicala y El Portal del Brasil. De la calle 43 Sur a la calle 56 Sur, entre la Avenida carrera 86 a la Avenida carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros.

Jueves 15 de enero de 2026

Localidad de Suba

Canodromo, Prado Veraniego, Prado Veraniego Sur. De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la calle 50B Sur a la calle 51A Sur, entre la carrera 36 Sur a la Transversal 44 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes Acueducto

Localidad de Kennedy

Provivienda Occidental , La Campiña, Carvajal y los cristales. De la Avenida carrera 72 a la carrera 73, entre la calle 26 a la calle 40 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: