    • Bogotá

    Cortes de agua en Bogotá para la semana del 13 al 16 de enero de 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra trabajadores del Acueducto de BogotáFoto: Acueducto de Bogotá.

    Conoce los cortes de agua en Bogotá programados durante la semana del 13 al 16 de enero de 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

    Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

    Zonas con cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del 13 al 16 de enero de 2026

    Martes 13 de enero de 2026

    Localidad de Kennedy

    Gran Britalia, Gran Britalia I, Jorge Uribe Botero, El Carmelo y Casa Blanca Sur. De la Avenida carrera 80 a la Avenida carrera 86, entre la Avenida calle 43 a la calle 54 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros

    Miércoles 14 de enero de 2026

    Localidad de Bosa

    Las Margaritas, Brasil, Brasilia, Betania, Chicala y El Portal del Brasil. De la calle 43 Sur a la calle 56 Sur, entre la Avenida carrera 86 a la Avenida carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros.

    Jueves 15 de enero de 2026

    Localidad de Suba

    Canodromo, Prado Veraniego, Prado Veraniego Sur. De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

    Localidad de Tunjuelito

    Fátima. De la calle 50B Sur a la calle 51A Sur, entre la carrera 36 Sur a la Transversal 44 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes Acueducto

    Localidad de Kennedy

    Provivienda Occidental , La Campiña, Carvajal y los cristales. De la Avenida carrera 72 a la carrera 73, entre la calle 26 a la calle 40 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros

    Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparacio?n de alimentos.
    • La EAAB prestara? el servicio de carrotanques con prioridad a cli?nicas, hospitales y centros de alta concentracio?n de pu?blico, los cuales se pueden solicitar en la Acuali?nea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte