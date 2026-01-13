Nuevas rutas TransMiZonal conectan Bosa con el Portal Américas y Ciudad Bolívar con el Portal Sur

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

TransMilenio inicia este año con la puesta en operación de dos nuevas rutas de TransMiZonal que conectan a la localidad Bosa con el Portal Américas y a Ciudad Bolívar con el Portal Sur, beneficiando a más de 5.000 personas.

“Seguimos trabajando para facilitar la conexión de nuestra comunidad usuaria entre las rutas de TransMiZonal y TransMilenio. Con el propósito de ampliar la cobertura del Sistema, responder al crecimiento urbano y gracias a las solicitudes de la propia comunidad podemos atender estas necesidades y brindar opciones que mejoren la experiencia de viaje en el transporte público de Bogotá”, aseguró la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz.

GF546 La Marlene – Portal Américas

Inicia operación a partir del martes 13 de enero, de lunes a sábado de 4:00 a. m. a 11:00 p. m., y domingos y festivos de 4:30 p. m. a 10:00 p.m.

La ruta GF546 beneficiará aproximadamente a 3.200 pasajeros al día y operará con una flota de nueve vehículos tipo padrón, con capacidad para 80 pasajeros cada uno, y un intervalo estimado de ocho minutos en día hábil.

El servicio, diseñado para atender sectores con alto desarrollo de infraestructura domiciliaria y un importante crecimiento de vivienda, responde a la necesidad de facilitar los desplazamientos diarios de las comunidades hacia los principales puntos del sur de Bogotá.

El servicio GF546 fortalece la conectividad de 14 barrios: Campo Verde, Ciudadela El Recreo, San Bernardino XIX, Las Margaritas, La Cabaña, La Libertad, El Corzo, Brasil, Parcela El Porvenir, Brasilia, Betania, Metrovivienda, Atalayas y La Marlene, facilitando su conexión con el Portal Américas y la avenida Ciudad de Cali.

A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio sobre la ruta GF546 La Marlene – Portal Américas:

H645 Arborizadora Alta – Portal Sur

Inicia operación a partir del domingo 18 de enero los domingos y festivos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

El servicio beneficiará aproximadamente 2.000 usuarios y operará con una flota de siete buses con capacidad para 50 pasajeros cada uno, con un intervalo de paso de 10 minutos.

El servicio transita por los barrios Arborizadora Alta, Potosí, Sierra Morena, Perdomo, Barlovento, Valvanera, entre otros, y finaliza su trayecto frente al Portal Sur.

Aquí, una pieza gráfica de TransMilenio sobre la ruta TrasnMiZonal H645 Arborizadora Alta – Portal Sur:

La recomendación es seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp, consultar la página web www.transmilenio.gov.co para más información y planear tus viajes en la aplicación TransMiApp.