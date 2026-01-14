Deprimido que conectará buses TransMilenio entre Las Américas y la 68 está cerca de alcanzar el 80%

Foto: IDU.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, estuvo en el grupo 3 de la av. 68, que comprende de la av. de Las Américas hasta la calle13, verificando los avances del grupo y en particular del paso deprimido (hito de este grupo) que permitirá habilitar el paso de buses de TransMilenio para conectar la av. de Las Américas con la av. 68 y después con los grupos 4 y 5. A corte del 29 de diciembre de 2025, este hito ya alcanzaba un 79,29 %.

“Este deprimido es bidireccional y es para TransMilenio. Tiene 480 metros de largo y ya tenemos más de 300 metros terminados, esperamos que a finales de febrero se conecten los dos extremos. Cuando llegamos, en enero de 2024, el porcentaje de obra, de todo el grupo 3, era de 36 %, ya superamos más del 70 %. El deprimido fue recibido en un 13 % y ahora ya tiene cerca del 80 %”, explicó el director Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Entre las actividades más recientes del deprimido, ya se completó al 100 % la instalación de pilotes (columnas profundas de concreto que sostienen la obra desde el subsuelo) y la hincada de tablestacas (muros del deprimido: láminas de acero que se clavan en el terreno para evitar que la tierra se desplace). Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de las vigas superiores, así como en las excavaciones de primer y segundo nivel. En varios módulos del deprimido ya se ejecutó la losa de fondo, y restan cerca de 100 metros para que los dos extremos se encuentren y empalmar el tramo del deprimido que viene de la avenida Américas con el de la avenida 68.

“El alcalde Carlos Fernando Galán nos ha pedido que aceleremos este tramo para tener una ciudad más conectada y más moderna. Esto va a mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de todos los bogotanos”, agregó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Foto: IDU

El grupo 3 de la avenida 68 comprende una extensión de 1,04 kilómetros e incluye la intervención de 23 911 m2 de espacio público, 7228 m2 de zonas verdes. El proyecto contempla además un puente peatonal que ya fue puesto en servicio el año pasado, la construcción de 0,84 km de ciclorruta.

También, se construye la estación de TransMilenio de Calle 11 en la que se realiza el montaje de los vagones norte y sur, además de las pasarelas y la cubierta, lo que permitirá aumentar significativamente el avance de la estación.

6