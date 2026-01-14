EE.UU. suspende la expedición de visados a Brasil, Rusia, Irán y 72 países más

–El Departamento de Estado de EE.UU. ha decretado la suspensión de expedición de visados para 75 países, entre ellos Brasil, Irán y Rusia, informó Fox News, que ha obtenido el acceso al memorándum correspondiente.

Según el medio, este paso responde a un intento por tomar medidas drásticas contra solicitantes que se considera que pueden «convertirse en una carga pública». En concreto, el documento ordena a los funcionarios consulares denegar los visados en virtud de la legislación vigente, mientras el Departamento reevalúa los procedimientos de selección y verificación.

Se detalla que la pausa comenzará el 21 de enero y se prolongará hasta que el organismo diplomático realice una reevaluación del procesamiento de visados. Entre los países que se verán afectados por las restricciones, también figuran Somalia, Afganistán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

«El Departamento de Estado utilizará su autoridad tradicional para considerar no aptos a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y se aprovecharían de la generosidad del pueblo estadounidense», afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, en un comunicado.

«Se suspenderá la inmigración procedente de estos 75 países mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de tramitación de la inmigración para impedir la entrada de extranjeros que se beneficiarían de las prestaciones sociales y públicas», agregó.

En noviembre del año pasado, se reportó que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aprobó la restricción de visados a personas que padezcan enfermedades crónicas, como obesidad, diabetes o cáncer, tras considerar que, una vez dentro del territorio estadounidense, podrían convertirse en una carga financiera para los contribuyentes.

En general, en menos de un año, el Gobierno del presidente Donald Trump ha revocado las visas de más de 100.000 personas, reveló Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

Las cifras representan un récord histórico ya que, por ejemplo, en 2024, último año de Gobierno de Joe Biden, se revocaron 40.000 visas, pero con Trump, quien asumió el 20 de enero del año pasado, las suspensiones crecieron un 150 %. La mayoría se aplicaron en contra viajeros que estaban e EE.UU. por motivo de negocios y a turistas que excedieron el permiso que tenían para permanecer en el país.

Sin embargo, entre los afectados también se encuentran alrededor de 8.000 estudiantes, de los cuales a 500 se les acusó de posesión y distribución de drogas; y 2.500 personas que trabajaban legalmente en EE.UU. y quienes, según Pigott, cometieron algún tipo de delito. (Información RT).