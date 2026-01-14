España pide ir «hasta el final» en denuncia a Julio Iglesias

–El gobierno español pidió llegar «hasta el final» en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias, que le acusan de acoso y agresión sexual, para que no quede «ningún espacio de impunidad».

«No vamos a mirar hacia otro lado», dijo la portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras otorgar veracidad a las informaciones del periódico digital Eldiario.es y la cadena de televisión Univisión Noticias. de Estados Unidos.

Según la investigación de estos medios, dos mujeres latinas que trabajaron para Julio Iglesias, una como empleada de hogar y otra como fisioterapeuta, dijeron haber sufrido acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Hasta ahora el cantante no ha dado declaraciones a los medios de prensa al respecto, mientras crece la polémica entre quienes lo critican y quienes lo respaldan.

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, recalcó en X que «ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema» y confió en que «se investigue y se llegue hasta el final».

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, ha mostrado su apoyo al cantante y lo ha defendido.

«Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias», escribió Ayuso en X.

Del otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida, aseguró que Ayuso representa «un machismo repugnante que pregona impunidad para los blancos poderosos y sometimiento para las mujeres y la gente trabajadora».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya abrió diligencias para tratar de determinar el alcance de la denuncia presentada el pasado 5 de enero y, en su caso, la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos.

El acoso en vivo de Julio Iglesias a famosa conductora argentina

Luego de que el cantante español Julio Iglesias fuera denunciado por dos exempleadas que alegan presunto abuso sexual, en las redes sociales recuperaron un video en el que se muestra la manera en que el artista acosa en vivo a Susana Giménez, una de las conductoras más famosas de Argentina.

«Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón», acusó el periodista Fonsi Loaiza al compartir el controvertido video en un mensaje en X.

En las imágenes se ve cómo, desde que entra al estudio y saluda a Giménez, Iglesias le toma el rostro con las dos manos y la besa a la fuerza en la boca, mientras ella trata de alejarse de él en repetidas ocasiones.

Después se sientan en un amplio sofá y el artista atrae a la conductora a su lado, le rodea la espalda con su brazo izquierdo y vuelve a besarla en los labios, aunque ella trata de alejarse y le pide explícitamente que pare.

«¡No, Julio, te lo pido! Escuchame una cosa: ¡vos sos un hombre casado!», dice Giménez, a lo que él, entre risas, le revira que ella también tiene pareja. El público solo aplaude.

«Imaginaos lo que hacía [Iglesias] con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud», agregó Loaiza, al referirse a la investigación que esta semana publicaron ElDiario.es y Univisión para destapar el escándalo.

Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión. pic.twitter.com/iSiLm6kg2P — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 13, 2026

El lunes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España confirmó que investigará la denuncia interpuesta por una empleada doméstica y una fisioterapeuta, que aseguran que el cantante las agredió sexualmente y las maltrató laboralmente en 2021. (Informaión DW).