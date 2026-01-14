Este es el calendario académico 2026 para los colegios oficiales de Bogotá

Foto: Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) expidió la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, mediante la cual definió el calendario académico 2026 para las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media de Bogotá.

Este calendario permite la organización oportuna del servicio educativo y ofrece claridad a toda la comunidad educativa sobre los tiempos de planeación, desarrollo y descanso del próximo año.

Las clases para estudiantes serán del 26 de enero hasta el 29 de noviembre de 2026. El periodo de descanso de estudiantes a mitad de año será desde el 22 de junio hasta el 06 de julio. A esto se suma la semana santa y la semana de receso estudiantil de octubre.

Por su parte, las y los directivos docentes y docentes tendrán cinco semanas de desarrollo institucional, dos de las cuales serán en enero, otra en abril, otra en octubre y una final en diciembre.