    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 14 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 14 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0145 – La 5ta 0 – Tarde 4971 – La 5ta 5

    Culona
    Día 5519 – Noche

    Astro Sol
    1087 – Signo Escorpión

    Pijao de Oro
    8695 – La 5ta 2

    Paisita
    Día 2482 – La 5ta 7 – Noche

    Chontico
    Día 6771 – La 5ta 6 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 8513 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 8123 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 916 – Noche

    Play Four
    Día 4223 – Noche

    Samán
    Día 0007

    Caribeña
    Día 8132 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 5451 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 2447 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3774 – La 5ta 1 – Tarde 1217 – La 5ta 6

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte