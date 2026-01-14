Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 14 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 14 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0145 – La 5ta 0 – Tarde 4971 – La 5ta 5
Culona
Día 5519 – Noche
Astro Sol
1087 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
8695 – La 5ta 2
Paisita
Día 2482 – La 5ta 7 – Noche
Chontico
Día 6771 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 8513 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 8123 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 916 – Noche
Play Four
Día 4223 – Noche
Samán
Día 0007
Caribeña
Día 8132 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 5451 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 2447 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 3774 – La 5ta 1 – Tarde 1217 – La 5ta 6