Cortes de luz este jueves 15 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 15 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República .

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Bellavista. De la calle 68 Sur a calle 70 Sur entre carrera 48 a carrera 50 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Provivienda. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 27 Sur a calle 29 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio La Florida Occidental. De la calle 22 a calle 25 entre carrera 31 a carrera 36 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Callejón Santa Bárbara. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 47 Sur a calle 49 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Prado Veraniego. De la calle 128 a calle 132 entre carrera 45 a carrera 48 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Paulo VI. De la carrera 53 a carrera 55 entre calle 56 a calle 58 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Ciudad Salitre Sur Oriental. De la carrera 61 a carrera 65 entre calle 21 a calle 23 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Cedritos. De la calle 139 a calle 142 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Olarte. Vereda Olarte – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda