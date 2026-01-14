    • Bogotá

    Cortes de luz este jueves 15 de enero de 2026 en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 15 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República .

    Localidad de Ciudad Bolívar

    Barrio Bellavista. De la calle 68 Sur a calle 70 Sur entre carrera 48 a carrera 50 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Provivienda. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 27 Sur a calle 29 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:15 p. m.

    Localidad de Puente Aranda

    Barrio La Florida Occidental. De la calle 22 a calle 25 entre carrera 31 a carrera 36 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

    Localidad de Rafael Uribe Uribe

    Barrio Callejón Santa Bárbara. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 47 Sur a calle 49 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio Prado Veraniego. De la calle 128 a calle 132 entre carrera 45 a carrera 48 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

    Localidad de Teusaquillo

    Barrio Paulo VI. De la carrera 53 a carrera 55 entre calle 56 a calle 58 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Ciudad Salitre Sur Oriental. De la carrera 61 a carrera 65 entre calle 21 a calle 23 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

    Localidad de Usaquén

    Barrio Cedritos. De la calle 139 a calle 142 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Usme

    Barrio Olarte. Vereda Olarte – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte