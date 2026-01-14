Trump reporta que tuvo una «conversación excelente» y «avances extraordinarios»con presidenta encargada de Venezuela

–El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó este miércoles que este miércoles mantuvo «una conversación excelente» con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. «Es una persona estupenda. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien». Añadió que el secretario de Estado, Marco Rubio, «está lidiando con ella. Yo me encargué de ello esta mañana. Tuvimos una llamada larga. Hablamos de muchas cosas. Y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela», dedstacó Trump ante una pregunta de la prensa.

???? Trump dice que tuvo una "gran conversación" con la presidenta encargada de Venezuela https://t.co/ZE91sCQ1Nb pic.twitter.com/dVhrbifWJg — RT en Español (@ActualidadRT) January 14, 2026

Posteriormente en su perfil Truth Social, el mandatario estadouniense ofreció detalles acerca de los temas abordados en el intercambio, entre los que listó «petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional».

El presidente Trump destacó: «Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse […]. Esta alianza entre EE.UU. y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!».

TRADUCCIÓN:

Esta mañana tuve una muy buena llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando enormes avances mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se discutieron muchos temas, incluidos el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta asociación entre los Estados Unidos de América y Venezuela será espectacular PARA TODOS. ¡Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizás más que nunca!

Elcy Rodriguez también destacó en sus redes sociales el diálogo telefónico. «El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el presidente de EE.UU., Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos», escribió Rodríguez.

La semana anterior, Trump afirmó ante la prensa que él y otros miembros de su gestión se llevan «extremadamente bien con las personas que dirigen Venezuela» y no descartó una reunión con la dignataria, si bien matizó que todavía no se ha organizado bien el encuentro que sostendrá en Washington con representantes del Gobierno venezolano.

En adenda –y tras casi una década de haber cortado todo nexo binacional oficial– el pasado 11 de enero, una delegación del Departamento de Estado de EE.UU. arribó a la capital venezolana para realizar «evaluaciones técnicas y logísticas a la función diplomática».

Caracas detalló en un comunicado que decidieron «iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los EE.UU., orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países».

Por otra parte, el político republicano ha declarado insistentemente que él y algunos de sus funcionarios cercanos, como Rubio y el secretario de Guerra, Peter Hegseth, dirigirán la nación bolivariana por tiempo indefinido. Incluso, la noche del domingo publicó una imagen con la que se autoproclamó «presidente interino» de Venezuela.

Frente a esto, la mandataria interina, de conformidad con lo que manifestó la semana previa, reiteró que es ella quien está a cargo: «He visto por ahí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un Gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EE.UU.», aseveró este lunes. (Información RT).