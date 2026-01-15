Armada Nacional interceptó en el Pacífico lancha rápida con dos toneladas de cocaína

–En desarrollo de operaciones navales, la Armada de Colombia interceptó una lancha tipo ‘Go fast’ en aguas del Pacífico que transportaba dos toneladas de cocaína. La embarcación, tripulada por tres hombres de nacionalidad colombiana, fue inmovilizada a 140 millas náuticas del distrito del municipio de Tumaco, Nariño.

?Gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectaron la embarcación que se desplazaba de manera sospechosa. De inmediato se desplegó una Unidad de Reacción Rápida hasta el lugar de los hechos para efectuar la interdicción de la embarcación.

Al realizar la inspección, hallaron en su interior 68 bultos con cocaína y 18 canecas plásticas con combustible.

Los tres hombres y el material incautado fueron trasladados hasta las instalaciones de la Estación de Guardacostas de Tumaco, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, determinando que los paquetes contenían clorhidrato de cocaína y 270 galones de combustible.

Con este resultado, la Armada logró una afectación económica de más de 95 millones de dólares que dejarán de ingresar a las organizaciones criminales. Asimismo, se evitó la comercialización de más de 4,9 millones de dosis en las calles del mundo.

Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que esta operación, enmarcada en el Plan Ayacucho Plus, se adelantó mediante una articulación interinstitucional efectiva y cooperación internacional.

“Este resultado representa un golpe directo a las estructuras criminales: debilita su capacidad financiera, interrumpe rutas estratégicas del narcotráfico, afecta su logística marítima y reduce los recursos con los que financian violencia, corrupción y expansión territorial. Cada tonelada incautada es menos poder para el crimen y más seguridad para Colombia y la región», escribió el ministro en su cuenta de X.