MinTrabajo Antonio Sanguino: ¡Ya fracasó el primer intento de tumbar el Salario Vital!

–El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, reportó este miércoles que no prospero el primer intento de tumbar el reajuste del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para este 2026. «¡Ya fracasó el primer intento de tumbar el Salario Vital!», reseñó en su cuenta en X.

Explicó que el exmagistrado Alejandro Linares buscó frenar el aumento del salario mínimo decretado por el presidente

Gustavo Petro mediante una tutela con medida provisional. «El juez constitucional negó esa solicitud: Linares no pudo acreditar un perjuicio inmediato, concreto ni individual, ni la urgencia que exige la ley para suspender una decisión de esta naturaleza», subrayó Sanguino.

Afirmó que «este es un mensaje para quienes cargan contra el Salario Vital y la dignidad de millones de personas trabajadoras: no se puede detener el Salario Vital con argumentos generales».

Añadió que junto con el Ministerio de las y los Trabajadores y el presidente Petro, «seguiremos defendiendo lo que dicta la Constitución y las cifras: que el salario alcance para vivir mejor, recupere rezagos y que el crecimiento económico llegue también a quienes sostienen el país con su trabajo».

En otro trino, Antonio Sanguino se refirió a la demanda instaurada contra el salario mínimo por Fenalco ante el Consejo de Estado.

«¡Finjamos sorpresa!», precisó el ministro y puntualizó: «El opositor político de extrema derecha disfrazado de vocero gremial busca tumbar el salario vital, que en virtud de la demanda agregada de más de $800 mil millones al mes y $9,6 billones al año que genera en los trabajadores, a quien más beneficia es a los comerciantes que dice representar. Una expresión de egoísmo para nada inteligente. La movilización de los trabajadores y el pueblo defenderán la conquista del Salario Vital».

También notificó que el «El Salario Vital está EN FIRME», pues el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta negó la acción de tutela contra el Decreto 1469 de 2025, que ajustó el ingreso mínimo.

«La tutela fue declarada improcedente por dirigirse contra un acto administrativo de carácter general, cuyo control corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al juez constitucional. El despacho reiteró que no se probó afectación concreta al mínimo vital ni perjuicio irremediable, y que la tutela no puede usarse como mecanismo de control abstracto de legalidad», precisó.

¡La defensa del Salario Vital y de los derechos del pueblo trabajador continúa!, complementó.

Previamente, el ministro del Trabajo, señaló: «¡Arrancó la mezquina ofensiva legal contra el salario vital de los trabajadores colombianos! En el primer día del reinicio de la actividad judicial hemos contabilizado 9 demandas de nulidad y 6 tutelas contra el decreto del salario vital de 2 millones de pesos».

Advirtió que «quienes se declaran defensores a ultranza de la Constitución la respaldan solo hasta que les toca aplicarla. Aunque el SalarioVital está claramente consagrado en el artículo 53, hoy se confirma una arremetida jurídica sin precedentes contra el #SalarioVital y contra el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro».

Anotó que «no es una discusión técnica: es un debate de justicia social y ética pública. Hay sectores que se niegan a cerrar la desigualdad y a reconocer que las personas trabajadoras tienen derecho a un salario vital, suficiente para vivir con dignidad. Pretenden mantener un modelo donde el trabajo no alcanza y la injusticia se normaliza».

Afirmó que «la estrategia de las élites políticas y empresariales es clara: frenar por la vía judicial lo que no pudieron impedir en el debate democrático. Defender el salario vital es cumplir la Constitución, proteger el poder adquisitivo y garantizar que el trabajo permita vivir, no solo sobrevivir. El trabajo digno y la Constitución tienen que prevalecer».

Y concluyó: «¡El Salario Vital se defiende! ¡Es la hora de la movilización del pueblo trabajador!»

El salario mínim se incrementó por decreto un 23 % y pasó de $1.423.500 a $1.750.905 pesos. El auxilio de transporte subió 24,5 % y quedó en 249.095 pesos, con lo que los trabajadores recibirán 2.000.000 de pesos mensuales, a partir de este enero. Las medidas fueron adoptadas en los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025.