Más de 135 mil personas desaparecidas serán buscadas en registro de damnificados por desastres

–La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) suscribieron un acuerdo para avanzar en la localización de 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia.

El Registro Único de Damnificados (RUD) de la UNGRD, que reúne información de personas afectadas por desastres en todo el país, se convertirá en una herramienta de consulta que aportará pistas clave en los procesos de búsqueda humanitaria y extrajudicial adelantados por la UBPD.

Con dicho acuerdo, se establece un marco de cooperación interinstitucional que permitirá cruzar la información del RUD y del Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) con las solicitudes de búsqueda, bajo criterios de legalidad, confidencialidad y protección de datos personales.

La UNGRD entregará únicamente coincidencias que puedan ser útiles para la localización de personas, mientras que la UBPD garantizará el uso reservado y exclusivamente humanitario de la información.

“Este acuerdo pone la información del Estado al servicio de la vida y de las familias que por años han buscado respuestas. Desde la UNGRD ponemos a disposición de nuestros registros con un enfoque estrictamente humanitario, para ayudar a reducir la incertidumbre y acompañar la búsqueda de más de 135 mil personas que aún no han sido encontradas», afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

?Por su parte, la directora de la UBPD, Luz Yaneth Forero, afirmó que “la búsqueda de personas desaparecidas es una labor profundamente humanitaria que se nutre del trabajo articulado en los territorios y del compromiso de diversos actores sociales e institucionales. Fortalecer alianzas, como la de la UNGRD, permite ampliar las posibilidades de obtener información clave y responder de manera más efectiva a la familia».