CAR pone freno a actividad minera a cielo abierto en cuenca alta del río Bogotá

Foto: CAR

En la vereda Mochila, en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizó un operativo de seguimiento y control En diligencia adelantada por técnicos de la dirección regional Almeidas y Guatavita, se observó una remoción extensa de la cobertura vegetal (pastizales e individuos arbóreos) y del suelo, así como una considerable extracción de material rocoso areno-arcilloso. La explotación, realizada a cielo abierto, se llevaba a cabo de manera desordenada y aleatoria, sin seguir un planeamiento técnico-minero adecuado.

“El área donde se realizaba la actividad minera se encuentra en la zonificación ambiental POMCA Río Bogotá. Categorizado de ordenación para uso múltiple y en dos zonas, áreas agrosilvopastoriles y de recuperación para el uso múltiple”, afirmó Camilo Poveda, director regional Almeidas y Guatavita de la CAR.

El funcionario explicó que esta práctica produce diversas afectaciones ambientales, tales como: deforestación, migración de especies, y la alteración de aguas superficiales debido al incremento del material particulado. Además, las áreas expuestas del yacimiento están induciendo procesos de erosión hídrica y eólica, la falta de infraestructura adecuada para el manejo de aguas lluvias, como zanjas de coronación, incrementando el riesgo de aportes de material particulado a las fuentes de agua cercanas.

La Corporación ordenó la suspensión inmediata de la actividad por no contar con el permiso ambiental e incumplir la normatividad vigente, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas que ponen en riesgo la riqueza natural de esta zona del Departamento de Cundinamarca.