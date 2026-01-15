Cerca de 100 puentes han sido conservados, reforzados o construidos por el IDU en estos dos años de Administración

Foto: IDU.

Aquí sí pasa, avanzan las obras en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Siguiendo la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán de mejorar la infraestructura vial y la seguridad de los ciudadanos, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha intervenido durante dos años de la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, 96 puentes vehiculares y peatonales, entre nuevas construcciones, puentes conservados y reforzados estructuralmente.

Actualmente, Bogotá cuenta con un inventario de 1119 puentes (476 peatonales y 643 vehiculares), de los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tiene a su cargo 273 peatonales y 391 vehiculares.

“En estos dos años de Administración distrital ya llevamos casi 100 puentes intervenidos: 65 puentes en conservación, cinco puentes en reforzamiento estructural y el resto, es decir, 26 puentes son nuevos, como el de la av. 68 con calle tercera, el de la av. Suba con calle 100, el de las Américas con av. Cali, esta glorieta maravillosa, entre muchos otros puentes vehiculares y peatonales”, aseguró el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Se han construido 26 nuevos puentes (12 vehiculares y 14 peatonales). Se destacan obras como el puente curvo de la calle 26 con avenida carrera 68, el de la calle 100 con avenida Suba, los puentes de la calle 127 con avenida Boyacá, el nuevo puente peatonal de la estación Molinos, el puente en la avenida Alsacia con avenida Ciudad de Cali y otro avenida Alsacia con avenida Boyacá.

Durante este periodo, las acciones se han dividido en tres frentes principales: “Muy importante lo que venimos haciendo, en los puentes de conservación, levantamos la carpeta asfáltica, revisamos las fisuras; en los puentes de reforzamiento estructural como el de la av. 68 con calle 26, casi que se hizo completamente nuevo, el de la calle 134 con autopista Norte, también se le hizo un reforzamiento estructural muy importante. Así que vamos a seguir trabajando en este 2026 para lograr intervenir más puentes”, dijo el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Hemos conservado 65 puentes (21 vehiculares y 44 peatonales) con intervenciones en la carpeta asfáltica, barandas y pintura, entre estos, puentes peatonales de estaciones de TransMilenio como: Gratamira, el puente del parque de Los Novios, rampa de la estación Concejo de Bogotá y puentes vehiculares conservados y que aún están en ejecución como: calle 92 con avenida NQS, calle 13 con avenida Boyacá o avenida Suba con avenida Boyacá.

En reforzamiento estructural tenemos cinco puentes vehiculares que fueron reforzados en sus vigas y columnas, para mejorar su capacidad sísmica y alargar su vida útil. Entre estos se encuentran los de la avenida Ciudad de Villavicencio con autopista Sur, la calle 134 con autopista Norte o la avenida NQS con avenida calle Sexta.

Además, para los próximos dos años de ejecución, se entregarán puentes vehiculares nuevos, entre ellos: puente de Venecia (grupo 1 – avenida 68), puente calle 153 con autopista Norte, María Paz – Corabastos, entre muchos otros.

Transformación del entorno: arte y cultura en los bajopuentes

También estamos realizando intervenciones en algunos de los bajopuentes, llevamos más de 15 200 m2 intervenidos en varios sectores de Bogotá; uno de ellos es la NQS con calle92. Este sector ahora cuenta con la obra “Fronda urbana de la 92”, 30 columnas de arte con 1.700 metros cuadrados intervenidos por el colectivo Mónster Paint, que resaltan la fauna de los páramos utilizando la técnica de aerografía. Además, se han intervenido 17 columnas verdes y se realizó la pintura de barandas y reposición de asfalto en este sector.

Los bajopuentes de la avenida Boyacá con 127; avenida carrera 68 con calle 26; el ciclopuente de la calle 80 con avenida Boyacá y los accesos del puente atirantado de la calle 174 con autopista Norte, entre otros, se transforman con arte urbano y mantenimiento integral.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) también ha tenido que redoblar esfuerzos ante los daños a la infraestructura. Se han atendido 216 emergencias por vandalismo en 76 puentes peatonales, relacionada principalmente con el robo de láminas, daños en barandas, entre otros. Además, se hace un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier acto vandálico en los murales a la Línea de Emergencias 123.