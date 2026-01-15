Frenar la fatalidad en tiempos de crisis: un país que se moviliza por la vida ANSV

Foto: ANSV

Por: Carlos Martinez

Colombia atraviesa un momento decisivo. En los últimos meses, el país ha visto crecer el número de siniestros viales, especialmente aquellos que involucran motociclistas, peatones y mujeres.

Detrás de cada cifra hay una historia truncada, familias que cambian para siempre y comunidades que cargan con el dolor. Este fenómeno, que también se replica en otros países, tiene raíces profundas: un crecimiento acelerado del parque automotor, informalidad persistente y comportamientos de riesgo que siguen costando vidas.



Frente a esta realidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha asumido un papel más activo que nunca. No solo despliega cifras: acompaña, previene, orienta y abraza una causa nacional que nos convoca a todos: proteger la vida.

Las cifras también cuentan historias: menos riesgo por cada moto nueva

Hablar de seguridad vial no es solo hablar de números, pero entenderlos permite salvar vidas. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, un análisis que ajusta la mortalidad al tamaño real del parque demuestra un hallazgo clave: aunque en 2025 circularon muchas más motocicletas, el riesgo relativo disminuyó.

? 2024: 62,6 motociclistas fallecidos por cada 10.000 motos nuevas.

? 2025: 49,3 fallecidos por cada 10.000 habitantes

? Es decir, un 21% menos de muertes por cada moto nueva que entró al sistema.

Esto significa que, aunque ingresaron cerca de 240.000 motos más que el año anterior, cada vehículo nuevo estuvo asociado a menos fatalidades.

En medio de un entorno más riesgoso —más tráfico, más interacción, más presión en la vía— algo sí está funcionando: la intervención preventiva, la pedagogía, la atención más rápida, los cambios de comportamiento en ciertos grupos.

Pero la ANSV lo reconoce con claridad: no es suficiente mientras sigamos perdiendo vidas. Cada fallecido importa, cada herido importa. La seguridad vial no es un indicador: es una causa nacional.

Entonces, ¿por qué aumentaron los siniestros?

Entre enero y octubre de 2025, las víctimas fatales crecieron un 5%. Las explicaciones no son simples y revelan deudas históricas:

? La explosión del parque motociclista, que aumenta la exposición al riesgo.

? Brechas en habilidades y cultura vial.

? Control territorial insuficiente, especialmente fines de semana.

? Una baja efectividad en sanciones, donde solo 3 de cada 10 comparendos se concretan en multa.

Aun así, la ANSV no ha retrocedido ni un paso. Ha hecho presencia donde históricamente no llegaba la institucionalidad, acompañando municipios apartados, sensibilizando comunidades y alertando sobre riesgos con rigor técnico y sentido social.

El aumento de siniestros no refleja ausencia de acción, sino la magnitud del desafío colectivo que enfrenta el país.

Una respuesta con rostro humano: territorio, prevención y acompañamiento

1. Control donde más vidas se pueden salvar

La ANSV pidió priorizar operativos en fines de semana, noches y corredores críticos. La evidencia lo demuestra: ahí es donde más colombianos pierden la vida.

2. Presencia nacional: 12.693 acciones que hablan de compromiso

La Agencia llegó a 614 municipios, muchos de ellos rurales y apartados, con:

? Más de 7.300 acciones técnicas y pedagógicas.

? 384.668 personas sensibilizadas.

No es solo un número: son terminales, peajes, empresas, escuelas, veredas. Es la vida cotidiana de los colombianos siendo acompañada.

3. Fortalecer la planeación para proteger vidas

Más de 200 municipios recibieron asistencia para formular Planes Locales de Seguridad Vial, una herramienta que busca que cada territorio pueda actuar con autonomía y evidencia.

Plan Navidad: proteger la vida en la temporada más alegre… y más riesgosa

Diciembre terminó con celebraciones, viajes y reencuentros, pero también con el periodo más crítico de siniestralidad. Por eso, la ANSV activó un Plan Navidad enfocado en visibilizar a peatones, motociclistas, mujeres, niños y adultos mayores, con presencia en corredores turísticos y terminales.

El mensaje es sencillo y profundo: la vida no se celebra si no se cuida.

Salvar vidas es una tarea compartida

La ANSV insiste: ninguna entidad puede sola. La seguridad vial requiere:

? Autoridades locales actuando con contundencia.

? Conductores conscientes.

? Control efectivo.

? Municipios, empresas y organismos de tránsito

articulados.

? Una ciudadanía que entienda que cada decisión al volante es una decisión sobre la vida.

La Agencia seguirá acompañando, alertando, generando evidencia y diseñando estrategias. Pero la vida en las vías solo se salva si Colombia entera se compromete.

Un país que decide cuidar la vida Pese al crecimiento histórico del parque motociclista y la presión sobre el sistema vial, el país ha logrado desacelerar la mortalidad relativa.

La ANSV ha respondido con rigor y con humanidad, demostrando que el enfoque basado en evidencia funciona, pero que aún queda un camino enorme por recorrer, especialmente para este año 2.026.

Hoy, más que nunca, Colombia necesita una conversación honesta y colectiva:

¿Cuántas vidas podemos salvar si decidimos movernos distinto?

El reto es grande, pero la respuesta es clara: en tiempos de crisis, la vida es la prioridad. Y ese es el compromiso de este Gobierno.